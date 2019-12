von Priska Dold

Einen geselligen Nachmittag erlebten die Senioren aus Nußbach auf Einladung der Ortsverwaltung in der Turn- und Festhalle. Gerne nahmen auch Stadt- und Ortschaftsräte, Pfarrer Markus Ockert und Gemeindereferentin Birgit Kurzbach teil. Das Programm übernahmen die Chorgemeinschaft und die Gruppe der Sänger vom tiefen Tale.

Noch ein Gläschen gefällig? Aufmerksam betreuen die Soldaten die Senioren bei ihrem Nachmittag in der Turn- und Festhalle. | Bild: Dold, Priska

Für Bewirtung sorgten die Mitglieder der Narrenzunft. Diese hatten im Vorfeld viele Kuchenspenden entgegennehmen können. Und sie befüllten die Geschenktaschen. Eine Abordnung von Soldaten und einer Soldatin aus der Patenbatterie, der vierten Batterie des Artillerie-Bataillons 295 aus Stetten am kalten Markt, war wie immer an diesem Nachmittag dabei und halfen bei der Bewirtung mit. Kaffee und Kuchen und weitere Getränke wurden gerne angenommen von den jungen Bundeswehr-Angehörigen.

Überraschung für den SV

Eine Überraschung hatte Mike Arend, Oberstabsfeldwebel in der genannten Einheit, im Gepäck: An diesem Nachmittag überreichte Arend dem SV-Vorsitzenden Martin Kienzler einen Scheck, welchen dieser im Namen seiner Sportkameraden gerne entgegennahm.

Gerne nimmt der Vorsitzende des Sportvereines Nußbach, Martin Kienzler, eine Spende der Soldaten der Patenbatterie im Beisein von Ortsvorsteher Heinz Hettich entgegen. | Bild: Dold, Priska

Der Hintergrund dazu: Ein einwöchiger Aufenthalt im vergangenen Monat in Triberg und Nußbach war den Soldaten in guter Erinnerung – besonders ein Fußballspiel gegen den Nußbacher Sportverein. Und besondere Freude hatten sie am neuen Kunstrasenplatz, so dass die Soldaten kurz entschlossen dem Sportverein Nußbach eine Geldspende zukommen zu lassen wollten.

Chorgemeinschaft Nußbach erfreut mit Liedern

Mit gesanglicher Unterhaltung begann die Chorgemeinschaft Nußbach mit ihrer Dirigentin Irina Hilser, sie erfreuten mit Liedern wie „Rote Lippen soll man küssen“ oder Stücken aus dem Musical „Mary Poppins“ im ersten Teil.

Bekannte Melodien zum mitsingen

Die Sänger vom tiefen Tale mit ihrem Bandleader Willi Dold forderten die Gäste im Saal auf, doch mitzusingen. Sie stimmten dann auch bekannte Melodien an, wie „Es steht eine Mühle“, „Die blauen Dragoner“, das Badnerlied – eigens mit einer Nußbach-Strophe – oder auch das Rentnerlied. Hier konnten die Anwesenden den Refrain-Text auf einem Transparent ablesen – und mit jeder Strophe wurde der Gesang kräftiger.

Nikolaus und Knecht Ruprecht verteilen Geschenke

Zum zweiten Teil betrat dann wieder die Chorgemeinschaft die Bühne, dann wurde es weihnachtlich und alle wussten, der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht ist unterwegs. Der Nikolaus berichtete von der abenteuerlichen Reise nach Nußbach. Nun wurden die Geschenketaschen verteilt. Der Nikolaus überreichte den Frauen die Präsente und die Männer erhielten ihre Geschenke von Knecht Ruprecht.

Dank an die Vereine, Soldaten und Ortsverwaltung

Mit Dankesworten richtete sich Oskar Kammerer im Namen der Feiernden an die Vereine, an die Soldaten, die diesen Sonntagsdienst freiwillig verrichten, und an die Ortsverwaltung für das Geschenk, das jeder Besucher mitnehmen durfte.