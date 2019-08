Der Rotary-Club Furtwangen-Triberg war einmal mehr in Sachen soziales Engagement unterwegs. Die rotarischen Freunde banden sich die Servierschürzen um und betreuten als bestens funktionierendes Team eine Station bei der ersten kulinarischen Genusswanderung im Hochschwarzwald.

Tour mit mehreren Einkehrstationen

Wandern und Genießen – das ist für viele Menschen eine überaus beliebte Kombination. Warum also nicht einmal eine kulinarische Genusswanderung im Schwarzwald anbieten? Das fragten sich einige Rotary-Mitglieder – und packten die Sache beherzt an. Sie entwickelten eine Tour mit mehreren Einkehrstationen.

Dienst an der Gemeinschaft

Der Erlös, so stand alsbald fest, sollte bedürftigen Menschen im Hochschwarzwald zugutekommen. Schließlich handelt es sich bei Rotary um eine Service-Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Dienst an der Gemeinschaft zu leisten und dabei vor allem denen zur Seite stehen, die sich nicht selbst helfen können – in internationalen humanitären Hilfsprojekten, aber auch im lokalen Umfeld der eigenen Gemeinde oder Region.

Herzlich willkommen an der Schäufele-Station: Das Team des RC Furtwangen-Triberg ist am Stand am Waldrand bestens gerüstet für den Ansturm der Gäste. Bilder: Rotary | Bild: Rotary

Herrliche Route rund um Hinterzarten

Schon bald hatte das rotarische Team unter Federführung des Rotary-Clubs Hochschwarzwald eine herrliche Tour rund um Hinterzarten beisammen, die entsprechend vermarktet wurde. Für das einzigartige kulinarische Erlebnis hatte man engagierte Köche lokaler Gastronomie gewinnen können, die mit eigenen Kreationen einer besonderen Schwarzwälder Speisekarte aufwarteten.

Kulinarische Genüsse an schönen Plätzen

An landschaftlich herausragenden Plätzen der attraktiven Strecke servierten Rotarier den Gästen die kulinarischen Genüsse sowie Getränke. Die rotarische Idee kam bestens an. Über 300 Gäste konnten gezählt werden – ein grandioser Erfolg für die Premierenauflage. Die Besucher waren schlichtweg begeistert, konnten sie doch über eine acht Kilometer lange Strecke hinweg eine prima Wanderung unternehmen und sich an sechs Stationen unterwegs wunderbar leckeres Essen und zudem die dazu passenden Weine kredenzen lassen.

Wetter passt bestens

Ein Sahnehäubchen gab‘s zudem noch obendrauf: Obwohl sich morgens dunkle Gewitterwolken bedrohlich näherten, blieb das Wetter den ganzen Tag über trocken, aber auch nicht zu heiß, so dass sich alle über perfektes Wanderwetter freuen konnten.

Schon optisch ein Genuss: Der bunte Sommerblumenschmuck am Stand gefällt. | Bild: Rotary

Mehrere Clubs schließen sich zusammen

Eigens für diese Veranstaltung war im Vorfeld die Kulinarische Genusswanderung GbR gegründet worden – ein Zusammenschluss der beiden Rotary-Hilfevereine Hochschwarzwald und Bonndorf-Schwarzwald. Sie wurden bei der Veranstaltung durch den Rotary-Club Furtwangen-Triberg und den Rotaract-Club Freiburg im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion unterstützt.

Persönliche Begrüßung

Der RC Furtwangen-Triberg hatte seine beiden hölzernen Stationshäuschen und einige gemütliche Sitzbänke zur Einkehr beim Bankenhansenkreuz auf 960 Metern Höhe am Waldrand mit schöner Schwarzwaldsicht aufgebaut. Hier hießen Präsidentin Lioba Kühne und ihr gesamtes Team jeden einzelnen Gast, der den Feldweg zur Station heraufgewandert kam, willkommen.

Feines Essen und liebevolle Dekoration

Die Gäste genossen es spürbar, hier am mit bunten Sommerblumen liebevoll geschmückten Stand einzukehren, das feine Essen – Schäufele mit Rieslingkraut und Brotchips, zubereitet vom Chefkoch der Hotelküche des Alemannenhofs in Titisee – zu verspeisen und sich von den Rotariern eine spritzige Cuvée vom Weingut Bärmann aus Merdingen ins – um den Hals hängend mitgebrachte – Glas einschenken zu lassen.

Die Stimmung an der Station jedenfalls war den ganzen Tag über prima und so mancher Besucher ließ auch noch eine Spende ins aufgestellte Kässchen für den guten Zweck hineinwandern. Das Fazit konnte daher nur lauten: Diese Wanderung war ein echter Genuss.

Infos im Internet:

http://genusswandern.org