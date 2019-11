von Hans-Jürgen Kommert

Wie in den weiteren Gemeinden der Raumschaft Triberg wurde auch in der Wasserfallstadt am Volkstrauertag der Toten der Weltkriege gedacht. Es ist der Gedenktag der traumatischen Ereignisse der beiden Weltkriege, die halb Europa in Schutt und Asche gelegt hatten.

Delegation des Artilleriebataillons 295 nimmt teil

Neben Bürgermeister, Stadtrat und Abordnungen der Vereine, der Polizei, der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes nimmt seit vielen Jahren auch eine Delegation der vierten Batterie des Artilleriebataillons 295 aus Stetten am Kalten Markt teil, der Patenbatterie der Wasserfallstadt.

Stilles Gedenken (von links): Realschulleiter Thomas Serazio, Bürgermeister Gallus Strobel, Bürgermeisterstellvertreter Patrick Renard aus Fréjus und Major Jan Wilhelm Brandes nach der Kranzniederlegung durch Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade in der Krypta des Ehrenmals. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Kränze in der Krypta niedergelegt

Auch in diesem Jahr legten die Soldaten unter Führung des Batteriechefs Major Jan Wilhelm Brandes die Kränze in der Krypta im Ehrenmal nieder, während die Stadt- und Kurkapelle Triberg draußen vor dem Mahnmal das Lied vom „Guten Kameraden“ spielte.

Erinnerung ist eine Pflicht

Zuvor hatte in bewegenden Worten der Adjoint au Maire de Fréjus, Patrick Renard, aus der Partnerstadt zu den Anwesenden gesprochen. „Die gemeinsame Geschichte unserer beiden Nationen ist mehr als eine Notwendigkeit, es ist eine Pflicht, die Erinnerung an unsere Toten und Vermissten zu bewahren.“

Frieden zwischen Franzosen und Deutschen wertschätzen

Die Stadt Fréjus zeige sich geehrt, sich diesem Volkstrauertag anzuschließen. Renard erinnerte an die Architekten der Völkerfreundschaft, Bundeskanzler Konrad Adenauer und General Charles des Gaulle. Renard wurde begleitet vom Präsidenten des Partnerschaftskomitees, Philippe Rigoulot und seiner Frau Maryse sowie Jacques Carle. „Wir sind stolz darauf, zu einer Familie zu gehören, die diesen Frieden zwischen unseren Völkern aufrechterhält“, betonte Renard.

Die Vertreter der Partnerstadt Fréjus (von links) Philippe Rigoulot, Jacques Carle, Patrick Renard tragen sich unter den Augen von Bürgermeister Gallus Strobel ins Goldene Buch Tribergs ein, das von Übersetzerin Sabine Kobek gehalten wird. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Soldatengräber als Prediger des Friedens

Der Leiter der Realschule, Thomas Serazio, verdeutlichte mit einer emotionalen Geschichte, wie sehr die Welt, trotz vieler Initiativen, noch davon entfernt ist, Frieden zu erleben. Doch es gebe Hoffnung: „Die Soldatengräber sind die großen Prediger des Friedens, und ihre Bedeutung als solche wird immer zunehmen“, zitierte er Albert Schweitzer, der in Tribergs Schwendi-Partnergemeinde in Kaysersberg im Elsass geboren wurde und sich im Schwarzwald oft zur Erholung aufhielt.

Realschülerinnen tragen Tucholsky-Gedicht vor

Im Anschluss lasen die Realschülerinnen Aliyah Fischer und Leonie Ziegler das nachdenkliche Gedicht „Der Graben“ von Kurt Tucholsky, das vom Krieg und dem Sterben berichtet.

Erinnern an Kriegsgräuel als Gegengewicht zu Geschichtsklitterer

Major Jan Wilhelm Brandes, erst kürzlich zurückgekehrt aus Mali, das derzeit Krieg erlebt, hielt eine flammende Rede, in der er darstellte, weshalb die Erinnerung an die Gräuel der Weltkriege so wichtig ist, „gerade heute, wo rechte Kräfte die dunklen Seiten der Deutschen Geschichte nur allzu gerne relativieren wollen, ist es wichtig, sich zu erinnern“, mahnte er an.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Gleich nach der Kranzniederlegung gab es vor allem für die Gäste aus Frankreich noch den obligatorischen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt – wegen des anhaltenden Regens in der kleinen Krypta des Ehrenmals.