von Hans-Jürgen Kommert

In der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause hatte Bürgermeister Gallus Strobel zunächst zwei Ratsmitglieder zu verpflichten – denn zuvor in der konstituierenden Sitzung des Gremiums waren weder Michael Hummel noch Bernhard Fehrenbach (beide Freie Wähler) anwesend gewesen.

Aus guter Tradition

Anschließend gab es die offizielle Bestellung der Ortsvorsteher von Nußbach und Gremmelsbach. Und auch deren Stellvertreter wurden im Gemeinderat gewählt. „Es ist gute Tradition, dass sich der Gemeinderat den Vorschlägen aus den jeweiligen Ortschaftsräten anschließt“, betonte der Bürgermeister.

Einstimmiges Ja für Heinz Hettich und Lothar Hoch

Dem folgte auch der Triberger Stadtrat. Zunächst wurden Heinz Hettich und sein Stellvertreter Lothar Hoch jeweils einstimmig für Nußbach gewählt.

Volles Vertrauen für Helmut Finkbeiner und Richard Schwer

Bei eigener Enthaltung wurde anschließend Helmut Finkbeiner für Gremmelsbach bestimmt. Auch dessen vorgeschlagener Vertreter Richard Schwer erhielt das volle Vertrauen des Gremiums.

Erst der zweite Amtswechsel in Gremmelsbach

Finkbeiners Vorgänger Reinhard Storz, der sich für den Ortschaftsrat nicht mehr zur Wahl stellte, nutzte die Gelegenheit zu einem kleinen Statement: Es sei der erst zweite Amtswechsel in der Ratsstube Gremmelsbachs. Er selbst habe das Amt mehr als 25 Jahre lang gerne ausgeübt. Er wünsche dem Nachfolger für die Zukunft Freude an der Arbeit und immer ein glückliches Händchen.

„Unsere Bürger erwarten vom Ortsvorsteher auch vollen Einsatz“, gab Storz seinem Nachfolger Helmut Finkbeiner mit auf den Weg. Storz dankte aber auch für die stets gute Zusammenarbeit im Ortschafts- wie im Gemeinderat. Mit drei Bürgermeistern habe er zusammengearbeitet, dabei stets Respekt und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erfahren.

Strobel: „Große Projekte miteinander durchgezogen“

„Eine Ära geht in Gremmelsbach zu Ende. Wir haben große Projekte miteinander durchgezogen“, so Strobel – so nannte er die Obertalstraße als Beispiel. Leider habe ihm der Ortschaftsrat einen Strich durch die Rechnung gemacht, so dass er Storz nicht in allen Ehren zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt „entlassen“ können. So werde dies halt am kommenden Samstag bei einem kleinen Stehempfang im Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt.