von Hans-Jürgen Kommert

Ein bislang ungeklärtes Thema kam in der Triberger Gemeinderatssitzung wieder auf den Tisch. So ist bereits seit einiger Zeit am Hochseilgarten eine Toilette angedacht, die nach dem Willen der Stadt öffentlich zugänglich sein soll. Profitieren würden davon nicht nur die Besucher der Attraktion, sondern darüber hinaus Spaziergänger und Wanderer, die im Bereich des Wasserfalls unterwegs sind.

Eine Nachfrage richtete Michael Hummel, Fraktionssprecher der Freien Wählervereinigung, deshalb an die Verwaltung. Bereits im Jahr 2017 sei auf Anfrage ein Zuschuss bereitgestellt worden, damit der Betreiber des Hochseilgartens im Bereich des Wasserfallgeländes, Geschäftsführer Werner Haas, dort eine öffentliche Toilettenanlage hätte bereitstellen können.

Summe nicht abgerufen

Da die Stadt Triberg nun den letztmöglichen Termin zur Umstellung des städtischen Haushaltsrechts auf die doppische Haushaltsführung wahrnehmen muss, verfalle dieser Zuschuss ja. Was sei denn bisher geschehen, fragte Hummel daher. Er könne sich nicht erinnern, dass diese Summe je abgerufen worden sei.

Sandra Sieber (FWV) interessierte sich dafür, wohin denn die Abwässer abgeführt werden sollten. Hier gab es im Vorfeld noch Abklärungsbedarf. „Zur Bergseekasse in die dortige Kanalisation – das war auch der Hauptgrund, warum wir den recht hohen Zuschuss gewährten“, lautete die Antwort von Bürgermeister Gallus Strobel.

Fritz Maier (SPD), der im Wasserfallgebiet häufig unterwegs ist, klärte auf, dass dort gar nichts passiert sei und auf Nachfrage bekomme er nur ausweichende Anfragen. Das wurde auch seitens der Verwaltung bestätigt. Wenn jetzt nicht ganz schnell etwas geschähe, seien die Zuschüsse dem Verfall preisgegeben und müssten gegebenenfalls neu beantragt werden. Schaden würden Toiletten in diesem Bereich der Stadt sicherlich nicht.