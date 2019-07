von Priska Dold

Recht rege sind die aktiven Mitglieder des Geflügelzuchtvereins Nußbach das ganze Jahr über. Sie präsentieren zur eigenen Geflügelschau immer Anfang Januar in Nußbach ihre Tiere und sind in auswärtigen Ausstellungen oft mit dabei. So auch bei der Junggeflügelschau in Hannover, wo Berthold Nock mit seinen Perlhühnern wieder Deutscher Meister wurde.

Kraftakt Landessschau

Ein Kraftakt sei im vergangenen Jahr die gemeinsame Landesschau von Baden-Württemberg in Schwenningen gewesen. Hier waren die Vereinsmitglieder stark in die Organisation eingebunden. Aber auch für die hier ausgestellten Tiere konnten die hiesigen Züchter viele Preise erzielen. Der Vorsitzende Patrick Hettich hatte nach diesen Ausführungen auch noch Dankesworte für seine Helfer parat.

Beruhigend für den Verein ist die finanzielle Seite. Die Ein- und Ausgaben übers Jahr listete Kassier Heinz Hettich detailliert auf.

Sehr gut sei die Ausgabe der Ringe gewesen, konnte Ringwart Martin Klausmann vermelden und Schriftführerin Doris Krämer berichtete in ihrem ausführlichen Jahresrückblick nur Erfreuliches.

13 aktive Jugendzüchter

Ebenso Jugendleiter Michael Nock, der mit der Vereinsjugend an etlichen Ausstellungen teilnahm. Die Gruppe umfasst derzeit 13 Jugendliche. Aktive Mitglieder, die Geflügelzucht betreiben, sind es 46 und passive 60. Dazu kommen noch zehn Ehrenmitglieder.

Acht Ehrungen konnten zudem an diesem Abend vorgenommen werden. 25 Jahre ist Armin Schwarz passives Mitglied. Er erhielt die bronzene Ehrennadel. Diese in Silber gab es für Berthold Reiner und Bernhard Brucker, beide sind seit 40 Jahren passive Mitglieder. Aktiv für den Verein arbeiten seit 15 Jahren Tanja Kienzler, Sebastian Fehrenbach und Michael Nock. Auch sie erhielten die Ehrennadel in Bronze.

Silber für 25 Jahre Mitarbeit

Christina Nock und Monja Hettich wurden ebenfalls ausgezeichnet. Für 25-jährige aktive Mitgliedschaft gab es die Ehrennadel in Silber. Die Ehrungen nahm der Landesvorsitzende Walter Weisser vor.

Bei den Wahlen zum Vorstand gab es keine Veränderungen. Die Amtsinhaber wurden alle einstimmig bestätigt: Sebastian Schwab als stellvertretender Vorsitzender, Heinz Hettich als erster Kassier, Michael Krämer zweiter Schriftführer sowie auch die beiden Jugendwarte Michael Nock und Jürgen Henninger. Beisitzer ist Marcel Hettich und Kassenprüfer Dietmar Hippach.