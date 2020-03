von Maria Kienzler

Der Mariengarten hat ein neues Angebot: Junge Eltern, die in Triberg wohnen, sind in Zukunft herzlich eingeladen, mit ihren Kindern zum offenen Familientreff in der Grundschule zu kommen. Das Kinder- und Familienzentrum Mariengarten will auf diesem Weg einen regelmäßigen Treffpunkt für all diejenigen anbieten, die gerne andere Eltern mit Schulkindern oder mit Kindergartenkindern näher kennen lernen möchten.

Alle zwei Wochen – außer in den Schulferien – finden diese Treffen statt. Am kommenden Freitag, dem 6. März, ist die erste Zusammenkunft im Schulhaus in der Schulstraße und zwar im zweiten Stockwerk im Zimmer neben dem Sekretariat.

Von 15 Uhr bis 16.30 Uhr werden hübsche Ostereier gebastelt. Die Pädagogische Fachkraft Mona Dold wird Kinder und Eltern begleiten. Das Material ist kostenfrei und die kleinen Kunstwerke dürfen natürlich mit nach Hause genommen werden. Neben basteln, singen und spielen werden bei den Treffen auch andere Aktionen angeboten.

Mona Dold freut sich jetzt schon auf viele nette Kinder und interessierte Mütter und Väter, die teilnehmen möchten.