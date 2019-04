von Maria Kienzler

Bei der Jahresversammlung des Triberger Zweigvereins des Katholischen Frauenbunds konnte Vorsitzende Claudia Waldvogel im kleinen Pfarrsaal zahlreiche Mitglieder begrüßen. Si wurde in ihrem Amt bestätigt.

Nach einer religiösen Einstimmung mit dem neuen Bundesgebet gab es erst einmal eine fröhliche Kaffeepause, bei der alle miteinander ins Gespräch kamen. „Unser Zweigverein wurde 1929 gegründet, und wir haben derzeit 70 Mitglieder.“ Mit diesen Worten eröffnete Waldvogel ihren Rückblick auf 2018. Besonders freute sie sich, dass im vergangenen Jahr zwei neue Mitglieder dazu kamen. Die Schonacherin Erika Scherer konnte sie persönlich begrüßen, während das andere neue Mitglied nicht kommen konnte.

Von der Gartenschau bis zu den Kürbissen

Dann gab die Leiterin einen Überblick über die vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr, angefangen vom Ausflug zur Gartenschau nach Lahr und zur weltgrößten Kürbisausstellung in Ludwigsburg über den Besuch auf der Reichenau sowie zu den Freilichtbühnen in Ötigheim und Hornberg bis hin zu Wanderungen, Fastnachtsveranstaltungen, Vorträgen und Gottesdiensten. Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme am Berggottesdienst auf dem Brend mit Erzbischof Stephan Burger.

Solibrot-Aktion läuft gut

Stolz zeigte sich die Vorsitzende über den Erfolg der Solibrot-Aktion in der Raumschaft. 430 Euro konnte sie an das Hilfswerk Misereor für Not leidende Frauen in Uganda überweisen. Auch in dieser Fastenzeit unterstützt der Triberger Frauenbund die Solibrot-Aktion, um weiterhin Solidarität mit benachteiligten Mädchen und Frauen zu üben.

Schriftführerin Hannelore Hagemann lieferte einen Bericht über sämtliche Veranstaltungen und vergaß auch nicht, die einheitlichen T-Shirts zu erwähnen, die das Mitarbeiterinnen-Team zum ersten Mal am Stadtfest 2018 bei der Bewirtung im Kurhaus-Café getragen hatte.

Nach dem Kassenbericht von Ivanka Rozic, der von Angelika Gulde und Heidi Winterer geprüft worden war, gab es von den Versammelten grünes Licht für die Entlastung des Vorstands. Gemeindereferentin Birgit Kurzbach leitete die Entlastung, die ohne Probleme gewährt wurde.

Claudia Waldvogel bestätigt

Bei den Wahlen für die nächsten vier Jahre bestätigten die Mitglieder einstimmig Claudia Waldvogel in ihrem Amt. Als stellvertretende Vorsitzende wollte allerdings niemand kandidieren, so dass dieses Amt auch weiterhin vakant ist. Hannelore Hagemann bleibt Schriftführerin und Gislinde Hermann Beirätin. Gerda Reiner wurde als Beirätin neu hinzugewählt. Da Kassiererin Ivanka Rozic nicht mehr kandidierte, wurde ein Kassenteam gewählt. Die Mitglieder votierten einstimmig für Angelika Gulde und Ottilie Kaye. Als Kassenprüferinnen agieren Heidi Winterer und Lucia Schupp.

Nach den Wahlen ernannte Claudia Waldvogel im Namen des Vorstandsteams die Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“ zur Geistlichen Beirätin. Birgit Kurzbach nahm ohne Zögern dieses Ehrenamt an.

Viele Ehrungen

Eine ganze Reihe von Ehrungen standen auf dem Programm. Ausgezeichnet für 55-jährige Treue wurde Gerda Reiner, Hedwig Maier gehört 40 Jahre dazu, Gertrud Spath 20 Jahre, Hannelore Hieske zehn und Helga Dorer fünf Jahre. Alle Geehrten bekamen eine Urkunde vom Diözesanverband und Blumen vom Zweigverein Triberg. Auch die Vorsitzende ging nicht leer aus. Da sie seit einiger Zeit in Freiburg beim Diözesanverband als Sekretärin arbeitet und kürzlich sogar zur ehrenamtlichen Stellvertreterin der Diözesan-Vorsitzenden Doris Seiberling gewählt wurde, überbrachte ihr Gislinde Hermann unter dem Beifall der Mitglieder Glückwünsche und überreichte Blumen samt einem Tankgutschein.

Zum Abschluss erinnerte Waldvogel noch an die Veranstaltungen, die demnächst in Freiburg zum 100-jährigen Diözesan-Bestehen des Katholischen Frauenbunds stattfinden. „Wir werden wahrscheinlich im Herbst den 90. Geburtstag unseres Triberger Vereins feiern, aber das Fest müssen wir noch planen“, informierte die Vorsitzende.