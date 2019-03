von Lukas Nagel

Wem die Triberger bei den Kommunalwahlen am 26. Mai auf der Liste der Freien Bürgerschaft/FWV ihre Stimme geben können, legten die Mitglieder des Vereins bei der Nominierungsveranstaltung fest, bei der eines klar wurde: Die Freien Wähler sind stolz auf ihre Liste.

Das machte der Vorsitzende Thomas Reiser bereits in seiner Begrüßung deutlich. „Uns ist es erneut gelungen, eine fähige, für den Wähler attraktive Liste an Bürgern zusammenzustellen, die sich für unsere Stadt und die Ortsteile einbringen wollen“, zeigte sich Reiser vor einer großen Schar an Kandidaten und Vereinsmitgliedern überzeugt.

Klare Werte

„Transparenz und Bürgernähe sind uns als unabhängige Fraktion wirklich sehr wichtig“, sagte der Vorsitzende. Reiser ist davon überzeugt, dass die Kandidatenliste des Ortsverbands für die Gemeinde-, und Ortschaftsratswahlen sowie für die Kreistagswahl diese Werte widerspiegeln würden.

Reisers Dank ging an alle Mitglieder, die sich auf die Suche nach neuen und alten Kandidaten gemacht hätten. Dass die Nominierung der Kandidaten an viele Regeln gebunden ist, zeigte sich bei den folgenden Abstimmungen, für die Birgit Kuentz als Versammlungsleiterin gewählt wurde.

Gremmelsbacher Kandidaten

Gleich drei Kandidatenvorstellungen bündelten die Freien Wähler in einem Termin, sodass sich zunächst die sieben Kandidaten aus Gremmelsbach vorstellten: Helmut Finkbeiner (49) ist seit 15 Jahren Mitglied im Ortschaftsrat, fünf Jahre stellvertretender Ortsvorsteher. Der studierte Land- und Forstwirt will auch zum zweiten Mal in den Gemeinderat. Robin Bertsche (26) ist Elektromeister und stellvertretender Abteilungskommandant der Feuerwehr in Gremmelsbach und seit fünf Jahren Mitglied im Ortschaftsrat, während Barbara Bruker Wernet (41), die einen Naturtourismusbetrieb leitet, sich zum ersten Mal für den Ortschaftsrat aufstellen lässt. Thomas Dold (47) arbeitet beim Kreisvermessungsamt. Benjamin Hug (36), Konstrukteur, war bereits eine Wahlperiode lang im Ortschaftsrat und kandidiert jetzt auch für den Gemeinderat. Tobias Klausmann ist mit 25 Jahren der jüngste Kandidat für die Freien Wähler. Er ist gelernter Forstwirt und arbeitet beim Triberger Bauhof, während Reinhold Löttrich (67) sich selbst als „Senior in der Runde“ bezeichnete. Der pensionierte Gymnasiallehrer war bereits von 2000 bis 2009 Mitglied im Ortschaftsrat.

Nußbacher Kandidaten

Neben Ortsvorsteher Heinz Hettich (67) werfen aus Nußbach für den Gemeinderat auch der Schönwälder Hauptamtsleiter Andreas Herdner (29), Sozialarbeiter Uwe Hüls (57) und Apotheker Thomas Reiser (57), der bereits vier Wahlperioden als Ortschafts- und Stadtrat aktiv war, ihre Hüte in den Ring.

Für den Ortschaftsrat kandidiert neben diesen vier auch der Schreiner und Zerspanungsmechaniker Jörg Faller (34), der bereits fünf Jahre im Ortschaftsrat mitgestimmt hat und Michael Gayer (45), der in Entwicklungsbüros in Villingen und Nußbach arbeitet. Thomas Mertens (54) hat jahrzehntelange Erfahrung im katholischen Pfarrgemeinderat und kandidiert erstmals auf kommunalpolitischer Ebene.

Triberger Kandidaten

In der Kernstadt stehen elf Kandidaten für den Gemeinderat auf der Liste der FWV: Fraktionssprecher Klaus Nagel (58), Realschullehrer und seit 1999 Gemeinderatsmitglied, nimmt dabei den ersten Listenplatz ein, gefolgt von Bernhard Fehrenbach (50), der bei der EGT arbeitet und dem Thema der Jugendlandflucht mehr Raum einräumen will. Auf der Liste folgt an dritter Stelle der zweite Vorsitzende der Freien Bürgerschaft und Bankkaufmann, Michael Hummel (59), der seit einigen Wochen stolzer Großvater ist.

Die weiteren Kandidaten werden alphabetisch aufgeführt: Oliver Albrecht (46), kaufmännischer Leiter bei der EGT, kandidiert heuer zum zweiten Mal, während Thomas Blum (47), der sich neben seinem Beruf als Abteilungsleiter auch in leitenden Positionen beim DRK-Ortsverein sowie als Katastrophenschutzbeauftragter im Schwarzwald-Baar-Kreis engagiert, erstmals auf der Liste steht. Die Lehrerin Myriam Endriss (49) kandidiert ebenfalls erstmalig. Es folgen Diplombetriebswirt Stefan Gehringer (33), der Polizeibeamte Erik Schierack (45), der für mehr direkte Bürgerbeteiligung einstehen will und Versicherungsfachfrau Sandra Sieber (42) sowie Gastwirt Donato Telesca (59) und Qualitätsleiter Diemo Thaesler (41).

Unterzentrum braucht Vertreter im Kreis

Klaus Nagel wies zudem auf die Kreistagswahlen hin und erläuterte, dass es für das „Unterzentrum Triberg“ wichtig sei, einen eigenen Vertreter in dem überregionalen Gremium zu haben. Deshalb habe er sich auch dazu entschlossen, zu kandidieren, so Nagel. „Es ist wichtig, dass die Triberger ihrer Stimmen nicht an die Nachbargemeinden abtreten“, sagte er.

Verwirrung um Platzvergabe

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ meldete sich bei der Nominierungsveranstaltung der Kandidaten für die Kommunalwahlen der Freien Wähler Vereinsmitglied Dieter Krapohl zu Wort und zeigte sich erstaunt darüber, dass man ihn als Kandidaten nicht mehr aufgestellt hätte.

„Ich wollte aus Altersgründen den Posten freigeben, damit mehr Damen in die Runde kommen“, so Kraphol wörtlich. Über das Vorgehen des Vorstands sei er dennoch enttäuscht. „Nachdem ich zweimal auf der Liste stand, bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich nicht mehr draufstehe“, sagte Kraphol.

Vorsitzender Thomas Reiser erklärte hierauf, dass er ihn diesbezüglich bei einem Besuch in seiner Apotheke gefragt habe, Kraphol jedoch eine Kandidatur verneint habe. Diese Aussage verneinte Kraphol jedoch. „Wir wollen nicht streiten, Fehler machen wir alle“ meinte Dieter Kraphol zum Schluss.