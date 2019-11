von Hans-Jürgen Kommert

Bereits früh sei das Jahr geprägt worden durch die Gemeinderatswahlen, zeigte Thomas Reiser bei der Hauptversammlung der Freien Bürgerschaft/Freie Wählervereinigung Triberg auf. Eines von vielen Themen.

Sehr arbeitsreich sei das Jahr gewesen, schon früh habe man mit der Suche nach geeigneten Bewerbern begonnen – wobei er die Suche als relativ einfach empfunden habe. Die Akzeptanz in der Bevölkerung sei gut. Ab März habe man Firmen und Institutionen auch in den Ortsteilen besucht. Mit einem guten Ergebnis habe man die Sitze gehalten.

Ausführlich auf die Hauptversammlung des Vorjahres ging Schriftführerin Birgit Kuentz ein, die das Amt gerne abgeben möchte. Beim Kassenbericht von Franziska Datzmann zeigte sich erneut ein kleines Plus, im Blick auf die Kommunalwahlen des laufenden Jahres sehr gut für die Wählervereinigung.

Hoffnung für 2019

Zunächst sprach Ratsmitglied Michael Hummel über die Haushaltslage der Stadt. Nachdem kürzlich das Ergebnis 2018 mit deutlicher Verbesserung gegenüber der Planung bekannt gegeben worden war, bestehe die Hoffnung, dass dies auch für 2019 so werde – vor allem auch, da etliche Vorhaben wegen fehlender Arbeitskapazitäten der Firmen nicht durchgeführt werden konnten. „Die dafür eingestellten Mittel können wir wegen der Umstellung auf doppische Haushaltsführung leider kaum als Haushaltsrest übernehmen“, wusste er. Dies betreffe auch die Realschule, wo bautechnische Probleme auftraten und eine Neuplanung nötig machten.

Feuerwehrgerätehaus

Über die Situation in Sachen Feuerwehrgerätehaus sprach Gesamtkommandant Jens Wallishauser. Es zeichne sich wohl endlich eine Lösung ab – allerdings sollte man deswegen nicht die Fahrzeuge aus dem Blick verlieren: „Was nützt uns ein neues Gerätehaus, wenn wir keine Autos reinstellen können“, meinte er sarkastisch.

Ratsmitglied Klaus Nagel sprach über die Situation am Burggarten, der künftig, wegen der Zuschüsse, wieder ein Kurgarten sei: Hier lägen gute Vorschläge auf dem Tisch. Der Pavillon müsse weg, flexible Einheiten würden geplant. In einem weiteren Schritt müsse der Burghügel folgen.

Gremmelsbach

Für Gremmelsbach weiß Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner für 2018, dass sowohl das Gerätehaus erweitert wird als auch dass das Fahrzeug kommt, weswegen das Gerätehaus erweitert werden müsse. 2017 habe man etwas mehr als einen Kilometer Straßen für 75 000 Euro erneuert. In dieser Größenordnung soll es weitergehen. Nußbach wartet vor allem auf die Sanierung der Liembergstraße, was wegen der Verzögerungen beim Breitbandausbau etwas warten muss. Bei der Hintertalstraße hoffe er, dass diese bald zumindest eine Tragdeckschicht erhalte. Durch die anhaltenden Umleitungen hätten dafür andere Straßen stark gelitten. Auch bei der Heidensteinquelle sei man nicht wirklich weiter gekommen. Erst jetzt sei die Genehmigung zur Sanierung gekommen. Über enorme Steigerungen bei den Ausgaben für die Kindergärten berichtete Vorsitzender Thomas Reiser. Der Dorfplatz in Gremmelsbach sei leider nicht gemacht worden, da keine Angebote abgegeben wurden. Dafür sei die Müllsammelstelle am Kohlplatz eingerichtet.

Bernhard Fehrenbach erklärte, dass der Edeka-Markt nun praktisch fertig sei, der Netto-Markt werde ebenfalls im März einsatzbereit sein. Was noch fehle, seien Investoren für attraktive Ladengeschäfte auf dem Oberdeck des Edeka-Gebäudes.

Raser am Kindergarten

Erik Schierack sah erneut ein Problem am Kindergarten. Es werde nach wie vor gerast. Zudem nutzten dort viele Fahrer die Einbahnstraße verkehrt herum. Noch immer warte er auf die Verkehrsschau an der Grundschule – er wäre da gerne dabei, da es ja auch um sein Konzept gehe.