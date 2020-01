Die Gründungsversammlung hatte im Anschluss an den Besuch des Bundestagsabgeordneten Marcel Klinge im Triberger Kurhaus stattgefunden. „Es war nicht abzusehen, ob die Gründung eines Ortsverbands wirklich zustande kommen würde, da wir in Triberg, Schonach und Schönwald im Vergleich zu Donaueschingen, Villingen-Schwenningen und Bad Dürrheim nur wenige Mitglieder haben“, sagte Kreisvorstandsmitglied Felix W. Kuentz aus Nußbach. Klinge, der als Versammlungsleiter fungierte, erklärte, dass der Termin als ergebnisoffenes Treffen geplant gewesen sei. Da unter den stimmberechtigten Parteimitgliedern jedoch schnell Einigkeit herrschte, hätten sie die Chance genutzt.

Posten besetzt

Der Bundestagsabgeordnete Klinge schlug Felix W. Kuentz zum Ortsvorsitzenden vor, die Mitglieder bestätigten den vorgeschlagenen Kandidaten in einer geheimen Wahl. Die Posten des stellvertretenden Ortsvorsitzenden und des Schatzmeisters wurden mit Jan-Niklas Kammerer aus Schonach und Alexander Emde aus Schönwald besetzt.

Triberg Triberger Schüler im Bundestagsfieber: So simulieren sie den Politiker-Alltag Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorsitzende Kuentz zeigte sich erfreut, dass mit Kammerer und Emde auch Mitglieder aus den angeschlossenen Gemeinden Schonach und Schönwald im Vorstand vertreten sind.

Kastner bringt Erfahrung ein

Besonders erfreut ist Kuentz jedoch darüber, dass man Rudolf Kastner, bis Mitte vergangenen Jahres Vorstandsvorsitzender und jetzt Chef des Aufsichtsrats der EGT AG, als Beisitzer für den Vorstand gewinnen konnte. „Unser neuer Vorstand ist der jüngste Vorstand aller Parteien im Schwarzwald-Baar-Kreis. Wir sind stolz, dass Rudolf Kastner uns mit seiner Erfahrung und seinem Wissen zur Seite stehen wird“, führt Kuentz fort.

Liberales Bermuda-Dreieck

Marcel Klinge sah die Gründung eines Ortsvereins als längst überfällig an. Das „Liberale Bermuda-Dreieck“, bestehend aus Triberg, Schonach und Schönwald, war nach der Parteigründung der FDP im Jahre 1948 eine der FDP-Hochburgen im Kreis. Die Partei habe ihre Wähler in Triberg in den vergangenen Jahren durch das Fehlen eines Ansprechpartners vor Ort verloren.

Schönwald Marcel Klinge hat ein offenes Ohr für die Kommunen Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Gründung möchte der Parlamentarier das ändern: „In diesen drei, nicht nur touristisch wertvollen Gemeinden schlummert ein unglaubliches Potential. Ich bin überzeugt, dass wir hier langfristig einiges bewegen können“, sagte Klinge.

Glück mit dem Ort

Kuentz hielt als neu gewählter Vorsitzender eine kurze Antrittsrede und freute sich über den Rückhalt und die Geschlossenheit im neuen Ortsverband: „Wir haben das Glück, an einem Ort zu sein, an dem viele Leuten den liberalen, freiheitlichen Grundideen zustimmen. Das haben die herausragenden Ergebnisse für die FDP bei der Kommunal- und Europawahl 2019 deutlich gemacht. Es ist toll, dass jetzt auch in Triberg, Schonach und Schönwald liberale Politik gemacht wird.“

Triberg Bundestagswahl 2017: Triberg weicht ab vom Landestrend Das könnte Sie auch interessieren

Um zu wissen, was sich die Bürger in den Gemeinden wünschen, wolle man Bürgerversammlungen besuchen. Kuentz betont: „Wir wollen keine Politik für Gruppen machen, was man uns Liberalen oft vorwirft. Wir möchten für alle da sein, die Triberg, Schonach und Schönwald nach vorne bringen wollen. Wir wollen wissen, was die Leute bewegt“, sagte er.