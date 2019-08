Der Katholische Frauenbund, Zweigverein Triberg, lädt zu verschiedenen Aktionen im September ein. So führt der Ausflug am Dienstag, 10. September, zur Bundesgartenschau nach Heilbronn. Der Eintritt beträgt in der Gruppe 20 Euro. Abfahrt ist um 7.10 Uhr in Triberg am Marktplatz, 7.15 Uhr in Schonach (gegenüber Haus der Mode) und 7.30 Uhr in Schönwald in der Ortsmitte, Renates Lädele.

Blütenmeer voller Duft

Auf der Bundesgartenschau in Heilbronn verbreitet ein Blütenmeer aus Sommerblumen seinen Duft. Weitläufige Blumenrabatten, Dahlien- und Rosengärten erfreuen das Herz aller Blumenfreunde. Im Stadtdschungel wachsen Rankpflanzen an Lianen aus Stahl, Nebelschwaden befeuchten sie und schaffen dabei ein besonderes Mikroklima.

Urlaubsgefühl auf dem Alt-Neckar

Entlang der Seen und am Neckar sind farbenfrohe Staudenrabatten gepflanzt. Urlaubsfeeling pur bietet die Fahrt mit dem Schiffsshuttle auf dem Alt-Neckar. Im Rosengarten, direkt neben der Sparkassenbühne, auf der große Konzerte, Musicals und Shows stattfinden, verbinden sich prachtvolle Edelrosen mit Zierlauch und anderen Sommerblühern zu farbenfrohen Ensembles auf der Bundesgartenschau.

Rosengarten wie auf Sylt

Nebenan: ein Rosengarten wie in einer Dünenlandschaft auf Sylt. Die Rosen neben Strandhafer und anderen Gräsern bringen die Besucher in Urlaubsstimmung.

Dahlien und blühende Sommerstauden

Als besondere Veranstaltungen finden am 10. September unter anderem statt: Im Fruchtschuppen Dahlien und blühende Sommerstauden im Hell-Dunkel Kontrast von zartem Hellgelb bis zum tiefen Rot. Außerdem gibt es eine Ausstellung des Deutschen Gartenbaumuseums, die den Wandel der Nutzung von Obst und Gemüse und seiner Ursachen vom Mittelalter bis in die jüngere Vergangenheit zeigt.

Künstlern über die Schulter schauen

Im BdK-Kunst-Handwerk-Garten können die Besucher jede Woche anderen Kunsthandwerkern und Künstlern beim Arbeiten über die Schultern schauen. Die Textildesignerin Sabine Combé entwirft und fertigt Hüte, Kappen und Mützen aus Filz (www.sabine-combe-hutdesign.de). Gezeigt wird die Herstellung von handgefilzten Hüten aus feiner Merinowolle. Es werden keine Hutformen benutzt wie sonst üblich, die Gestalt und Formgebung entsteht während des Filzprozesses.

Anmeldungen für den Ausflug nehmen Hannelore Hagemann, Telefon 07722/42 06, oder Ivanca Rozic, 07722/ 31 00, bis Freitag, 6. September, entgegen.

Monatsmesse in der Stadtkirche

Der Fraunbund weist außerdem auf die Monatsmesse in der Stadtkirche am Freitag, 13. September, 18.30 Uhr, ein; nach der Messe wird zu einem Vortrag mit Pfarrer i. R. Josef Läufer über Guadeloupe und anderes im großen Pfarrsaal eingeladen. Am Montag, 16. September, 15 Uhr, folgt ein Einführungsvortrag über Sturzprophylaxe im Schwendi-Saal im Kurhaus.

Wortgottesdienst ist Familien gewidmet

Am Donnerstag, 19. September, 19.30 Uhr, geht es um das Thema „Frauen beten für ihre Familien“ bei einem Wortgottesdienst, der von Gemeindereferentin Birgit Kurzbach und der Schönwälder Frauengemeinschaft in der Stadtkirche gestaltet wird.

Gemeinsam in der Heimat wandern

Davor wird eine Wanderung von Schönwald nach Triberg angeboten, Treffpunkt ist 17.30 Uhr am Schweizerhaus in Schönwald. Nach dem Wortgottesdienst gibt es noch ein gemütliches Beisammensein im kleinen Pfarrsaal.

Traditionsreiches Kartenspiel

Am Freitag, 27. September, 19.30 Uhr, lädt der Frauenbund zum Lernen und Spielen des traditionsreichen Kartenspiels Cego mit Thomas Hummel in der Frauenbundstube ein.