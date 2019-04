von Christel Börsig-Kienzler

Zum Auftakt der Feierstunde bedankte sich der Leiter Direktion Polizeireviere des Polizeipräsidiums Tuttlingen bei Bürgermeister Gallus Strobel, „dass man in solch einem tollen Ambiente“ wie dem Triberger Rathaussaal einen Amtswechsel vornehmen dürfe. „So schön war es noch nie“, schwärmte Thimm.

Im holzgeschnitzten Rathaussaal war der Erste Polizeihauptkommissar Udo Littwin, Leiter des Polizeireviers St. Georgen, 1985 selbst zum Leiter des Polizeipostens Triberg ernannt worden. Jetzt hatte er die Bürgermeister der Raumschaftsgemeinden Schonach und Schönwald, Jörg Frey und Christian Wörpel, die Feuerwehrkommanten Jens Wallishauser aus Triberg, Dirk Schuler aus Schonach und Andreas Faller aus Schönwald sowie den Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Triberg-Schonach, Georg Wiengarn, in Tribergs gute Stube eingeladen. Zugegen waren ferner die stellvertretenden Revierleiter Karl Stehle aus Schwenningen und Matthias Horn aus St. Georgen.

Das aktuelle Team

Die aktuelle Mannschaft des Polizeipostens Triberg (von links): Werner Rombach, Birgit Storz, Wolfgang Wiebel, Andreas Schultze, Adrian Selc, Patricia Heller-Storz und Frank Stehle. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

Littwin begrüßte ebenso die für ihn bei einem Wechsel eines Postenleiters „wichtigsten Personen“: die Mitarbeiter. Zu diesen zählen aktuell Polizeioberkommissarin Patricia Heller-Storz, die beiden Polizeihauptmeister und baldigen Ruheständler Werner Rombach (ab März 2020) und Adrian Selc (ab November 2019), Polizeihauptkommissar Andreas Schultze, der bis zur Amtseinführung des neuen Leiters den Triberger Posten kommissarisch leitete und Ende Juli 2020 ebenso in den Ruhestand geht, sowie der seit 14 Monaten die Triberger Kollegen unterstützende Polizeikommissar Wolfgang Wiebel vom Furtwanger Posten.

Littwin vergaß auch nicht die Abteilung Gute Geister zu erwähnen. Gemeint waren Schreibkraft Birgit Storz und Strobels Sekretärin Sabine Kobek hatten mit ihrem Team den Rathaussaal für die Feierstunde hergerichtet.

Zuerst verabschiedete der Polizeidirektor Gunter Feis, der auf eigenen Wunsch nach 21 Jahren und vier Monaten die Leitung des Triberger Postens abgab und zum Posten in Furtwangen wechselte. Dessen Leitung hatte bislang Matthias Horn inne, der nun stellvertretender Leiter in St. Georgen ist.

Hoch motiviert beim Weihnachtszauber

Obwohl Feis bereits Ende 2018 die Wasserfallstadt verließ, sei er beim Weihnachtszauber noch voll engagiert und motiviert vor Ort im Einsatz gewesen, was er nicht gemusst hätte. „Gerade dieses Verhalten zeichnet ihn aus“, lobte der Polizeidirektor den verdienten Polizeibeamten.

Feis begann seine Polizeilaufbahn 1987 als Polizeimeister-Anwärter. Nach der Ausbildung war er von 1990 bis 1994 in Titisee-Neustadt im Einsatz. Danach studierte er bis 1996 an der FH in Villingen-Schwenningen. Anschließend war er ein Jahr beim Polizeirevier in Schopfheim tätig, bevor er 1997 die Leitung des Triberger Postens übernahm, die er bis Ende Oktober 2018 innehatte, bevor er am 1. November nach Furtwangen wechselte. Dort leitet er den aktuell mit fünf Kräften – normalerweise sieben – ausgestatteten Posten.

„Nach so langer Zeit kennt man natürlich viele Leute und hat entsprechende Netzwerke zu Verwaltungen, Behörden, Institutionen und Hilfsorganisationen aufgebaut“, bemerkte Thimm und sagte zu Feis: „Sie waren überall stets gern gesehen und haben uns kompetent und mit Bravour vertreten.“ Er sprach ihm Dank und Anerkennung für die lange Zeit, in der er in Triberg tätig war, aus. „Wir hoffen, dass sie genauso lange in Furtwangen tätig sein werden“, sagte er und überreichte Feis ein Präsent sowie einen Blumenstrauß für seine Ehefrau, die ihn wegen seiner Arbeit oft entbehren musste.

Stehle ist der Wunschkandidat

Blumen gab es auch für die Ehefrau des neuen Triberger Postenleiters, dessen Tochter ebenfalls zur Feier mitgekommen war. Ihr Vater hatte sich auf die laut Thimm „interessante Stelle mit Gestaltungsspielraum“ in der Wasserfallstadt beworben – wie mehrere weitere Kollegen. „Wir hatten die Wahl. Unser Auge fiel jedoch direkt auf Sie“, sagte der Polizeidirektor zu Stehle, der auch Littwins Wunschkandidat war.

Seine Polizeiausbildung begann Stehle 1984. Im Anschluss war er beim Revier St. Georgen im Streifendienst tätig, bevor er an der FH in Villingen-Schwenningen studierte. Danach war er in verschiedenen Städten im Einsatz: Konstanz, St. Georgen, Schwenningen und wieder St. Georgen. „Nun steht er mit voller Energie, Seriosität und Zuverlässigkeit in Triberg zur Verfügung“, sagte Thimm. „Schenken Sie ihm das gleiche Vertrauen wie Feis. Es lohnt sich. Wir sind sicher, mit Kollege Stehle den richtigen Mann für die Raumschaft gefunden zu haben. Das notwendige Rüstzeug hat er“, sagte er in die Runde.

Auch wenn es immer wieder Diskussionen um die Postenstruktur im ländlichen Bereich gebe, sei es dem Polizeipräsidium trotz anstehender Polizeireform wichtig, diese zu halten, wie man sie momentan habe. Auch mit Blick auf Schonach und Schönwald sei es wichtig, dass es den Posten Triberg, der vom Polizeirevier St. Georgen unterstützt werde, weiterhin gebe.

Reibungslose Zusammenarbeit

Das hörten die Bürgermeister der Raumschaft gerne. In deren Namen bedankte sich Strobel bei Feis für die jahrelange, „reibungslose Zusammenarbeit, auch in Bezug auf den Weihnachtszauber.“ Angesichts der vielen Touristen sei man ebenfalls über die Existenz des Polizeipostens froh. „Wir wollen die bisherige Tradition der guten Zusammenarbeit mit Gespür für die Menschen hier auch mit Herrn Stehle fortsetzen“, sagte Strobel: „Die Welt ist bei uns noch in Ordnung, das sieht man auch an der Kriminalstatistik.“

Die problemlose Zusammenarbeit mit dem Polizeiposten – beispielsweise beim Weihnachtszauber, der für alle eine Herausforderung sei, gerade betreffs erstrittenem Sicherheitskonzept – sprach Gesamtkommandant Jens Wallishauser an. DRK-Vorsitzender Georg Wiengarn bescheinigte Feis eine tolle, vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Wir hoffen, dass sie mit Stehle so weiter geht.“

„Es war eine schöne Zeit mit einer guten Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, dem DRK, den Gemeindeverwaltungen und meinen Mitarbeitern“, blickte Feis zurück und sprach auch die Höhepunkte wie die verschärften Sicherheitsvorkehrungen beim Weihnachtszauber 2016 nach den fünf Tagen zuvor getätigten Anschlägen in Berlin, den stetig wachsenden Weltcup in der Nordischen Kombination in Schonach und die Französischen Nächte in Schönwald an. „Diese werde ich stets in Erinnerung behalten.“

Seinem Nachfolger wünschte Feis viel Glück und Gelassenheit für die neue Aufgabe. Und Stehle bedankte sich bei Feis, dass er ihm eine „so gut funktionierende Dienststelle“ übergibt. Für ihn sei die Stelle des Postenleiters in Triberg eine reizvolle und spannende Aufgabe, auf die er sich freue.