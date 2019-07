von Priska Dold

In der ersten Ortschaftsratsitzung in neuer Besetzung in Nußbach gab es einiges an Diskussionsbedarf, bedingt durch die derzeit vielen Baustellen im Dorf.

Erste Tragschicht aufgetragen

Schwerpunkt war das Thema Hintertalstraße. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man sagen, so Ortsvorsteher Heinz Hettich, dass die geplante Bauzeit von acht Monaten eingehalten werden kann. Im hinteren Abschnitt wurde die erste Tragschicht aufgetragen, im vorderen Teil sind derzeit Kanalsanierungen im Gange.

Anfahrt nicht anders möglich

Warum man nicht von beiden Seiten her arbeiten könne, sodass es schneller vorangehe, war eine Frage aus dem Ortschaftrat. Wegen der An- und Abfahrt der Baumaterialien sei das einfach nicht möglich, so die Antwort. Und durch die Arbeiten an den Kanalisation und der Verlegung der Kabel benötige man eben die geplante Zeit.

Baufirma hat drei Wochen Betriebsferien

Ab Montag, 5. August, hat die Baufirma drei Wochen Betriebsferien, in dieser Zeit ist die Hintertalstraße befahrbar – mit einer Ausnahme. Denn wie Hettich bekannt gab, wird am Dienstag, 6. August, ein Tieflader erwartet, der den für den Glasfaserausbau benötigten Hauptverteiler im Rathausgarten aufstellen wird. Für diese Arbeiten muss die Hintertal- sowie die Klosterstraße gesperrt werden.

Passt der Verteiler ins Ortsbild?

Der Verteiler hat die Größe einer kleinen Garage und wird künftig die obere Ecke im Rathausgarten an der Einfahrt in die Klosterstraße zieren. Er habe ein Flachdach, die Überlegungen im Ortschaftsrat gingen dahin, später dieses Thema noch einmal aufzugreifen, falls der Verteiler so nicht ins Ortsbild passe.

Informationen für Anlieger

Während die Hintertalstraße befahren werden kann, sollen in der Tiefentalstraße die Grabungen für die Breitbandversorgung beginnen. Diese müssen bergseitig verlegt werden, sagte Hettich. Unter dem Gehweg sei kein Platz mehr. So entstünden einige Querverbindungen, was sich nicht vermeiden lasse. Ob man als Anlieger entsprechenden Bescheid bekomme, fragte Markus Fahl. Seines Wissens werden die Anwohner vorher vom Zweckverband per Flyer informiert, sagte Hettich.

Parallel an vier Orten gegraben

Derzeit wird in Nußbach parallel an vier Orten gegraben. Bis Mitte Oktober sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. Caroline Heim bemängelte, dass die wöchentlichen Besprechungstermine zu diesem Thema im Rathaus stattfinden und nicht vor Ort. Im September ist noch einmal ein Infoabend der Firma Stiegeler bezüglich der Hausanschlüsse im Kurhaus in Triberg geplant.

Weitere Projekte in Arbeit

Des Weiteren informierte Hettich das Gremium, dass die Firma Aquavilla einen Auftrag zur Quellerfassung im Heidensteingebiet erhalten habe, die Kosten betragen 51 000 Euro. Die Gabionen, die am Hang beim Sportplatz zur Sicherung angebracht werden müssen, kosten 33 000 Euro. Das Anbringen des Geländers übernehmen die Mitglieder des Sportvereins in Eigenarbeit.

Leer stehende Häuser als Ärgernis

Thomas Mertens sprach die leer stehenden Häuser, vorwiegend „Krone“ und „Klosterstube“, an. Er fragte, ob vonseiten der Ortsverwaltung eine Aufforderung an die Besitzer erfolgen könne, zumindest einmal zu mähen oder alte Blumenkübel mit verdorrten Pflanzen zu entfernen. So wie es jetzt aussehe, verschlechtere dies das Dorfbild wesentlich. Hettich betonte hierzu, dies sei schon geschehen, doch es sei keinerlei Reaktion erfolgt.

Fabrikhof als Parkplatz bei Beerdigungen missbraucht

Ein weiteres Anliegen hatte Mertens bezüglich des Lackierbetriebes Hilser – bei Beerdigungen würden im Fabrikhof Autos geparkt. Wiederholt habe deswegen ein Lastwagen die Firma nicht anfahren können. Eine Lösung sei hier schwierig, meinte Hettich, man könne nur an die Friedhofsbesucher appellieren, das Auto im Dorf zu parken.

Illegale Müllentsorgung auf dem Kirchplatz

Fehlende Mülleimer auf dem Kirchplatz bemängelte Markus Fahl – diesen habe er entfernen lassen, gab Hettich zur Antwort, immer öfter sei illegaler Müll hier entsorgt worden. Die Anregungen aus dem Gremium, einen kleinen Abfallbehälter mit Aschenbecher am Treppenaufgang aufzustellen, nahm der Ortsvorsteher auf.