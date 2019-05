von Hans-Jürgen Kommert

Seit Jahrzehnten waren sie eine feste Größe, die Mitarbeiter des Forstes, die in der Außenstelle Triberg im Amtshaus tätig waren. Damit soll nun bald Schluss sein, denn die Forstreform wird wohl etwas radikaler als ursprünglich gedacht ausfallen. Sicher ist, dass die Außenstelle Triberg im Laufe des Jahres 2020 aufgelöst wird, wie bereits im Ressort „Kreis und Region“ berichtet.

Staatsforst als „Eigenbetrieb des Landes“

„Die Außenstelle Triberg wurde in der Hauptsache wegen des Staatsforstes eingerichtet, der hier in der Raumschaft erhebliche Flächen beinhaltet“, sagt Oberforstrat Philipp Weiner, dem Leiter der Außenstelle, auf Anfrage.

Philipp Weiner leitet die Außenstelle Triberg. | Bild: Landratsamt

Diese werde wohl im kommenden Jahr aufgegeben, da der Staatsforst künftig als eine Art „Eigenbetrieb des Landes“ weitergeführt und entsprechend konzentriert werden soll.

Bedienstete als Leidtragende

„Es ist noch nicht sicher, wer dazu ans Forstamt in Donaueschingen und wer nach Kirchzarten gehen wird“, so Weiner weiter. „Leidtragende werden die Bediensteten sein, die nun eine recht weite Strecke fahren müssen und vor allem diejenigen, die keinen Vollzeitvertrag haben und dann eine so weite Strecke fahren müssen“, bedauert er.

Zentrales Amt im Blick

Noch sei nicht sicher, ob es vielleicht doch noch ein Vor-Ort-Service-Angebot geben könne, verweist Weiner, was aber Reinhold Mayer, Dezernent für den ländlichen Raum, wohl so nicht sieht. Er bevorzuge ein zentrales Amt für den Forst.

Was sicher kein Problem sein wird, sei die Versorgung mit Revierförstern, wie Weiner betont. Diese seien auch künftig vor Ort und müssten auch nicht umziehen.

Kreisforstamt betreut Privat- und Gemeindewald

„In der Regel haben alle Revierleiter ein Büro in ihrem Wohnhaus“, betont der Oberforstrat. „Private Wälder und Gemeindewald werden nach wie vor vom Forstamt im Schwarzwald-Baar-Kreis betreut“, betont Weiner.

Die Pressemitteilung des Landtagsabgeordneten Karl Rombach und des forstpolitischen Sprechers der CDU-Landtagsfraktion, Patrick Rapp, dass die Forstliche Ausbildungsstelle Königsfeld sicher bis 2021 erhalten bleiben soll, sieht Weiner längst nicht so positiv.

Verantwortung für gute Ausbildung

„Ich wäre glücklicher, wenn dort stehen würde, dass dieser Ausbildungsstandort auf Dauer erhalten bliebe – denn wer hat mehr Verantwortung für eine gute Ausbildung vor Ort, als der Staat? Und nur vor Ort werden junge Leute eine Ausbildung für einen sicher tollen, aber auch harten Beruf machen. Da fährt sicher kein junger Mensch deswegen aus dem Westkreis nach St. Peter“, weiß der Forstfachmann aus Erfahrung.

Amtshaus auf Darlehensbasis gekauft

Bürgermeister Gallus Strobel sieht als Vertreter des Eigentümers, der Stadt Triberg, dem Auszug der Forstbehörde eher gelassen entgegen. „Wir haben das Amtshaus etwa 2011 auf Darlehensbasis gekauft, die Gegenfinanzierung erfolgte über die Mieteinnahmen. Das Darlehen läuft 2020 aus. Bis alles abgewickelt ist, wird voraussichtlich auch das Darlehen bezahlt sein“, zeigt er sich im Gespräch entspannt. Dazu bekannte er, dass bereits Gespräche mit Mietinteressenten laufen.

„Wir hätten das Forstamt sehr gerne behalten, auch die Mitarbeiter wären meines Wissens nach gerne geblieben“, so Strobel weiter. Zum Tragen komme der Umzug nach seinen Informationen wohl erst 2020 – und, so seine Meinung, „birgt ja alles auch wieder Zukunftschancen“.