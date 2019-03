von Lukas Nagel

Die Triberger Feuerwehr steht vor einem Generationenwechsel. Das zeigte sich bei der Hauptversammlung der Floriansjünger. Was aber auch sichtbar wurde: Die bisherige Führung will einen reibungslosen Übergang gewährleisten. Der neue stellvertretende Abteilungskommandant der Triberger Feuerwehr heißt Martin Schätzle. Mit 25 von 26 Stimmen wurde der bisherige Schriftwart von seinen Kameraden in dieses Amt gewählt.

Gesundheitliche Gründe

Schätzle folgt damit auf Bernd Schneider, der seit zwölf Jahren an der Seite von Kommandant Jens Wallishauser die Geschicke der Triberger Abteilung lenkte. Aus gesundheitlichen Gründen will er nun kürzertreten, aber auch, um eine Verjüngung und einen Kommandowechsel einzuleiten.

Aus dem Amt verabschiedet: Bernd Schneider (rechts) hört als stellvertretender Abteilungskommandant auf und wird von Kommandant Jens Wallishauser ausgezeichnet. | Bild: Lukas Nagel

Letzte Amtszeit: Viel Lob gab es für den scheidenden Stellvertreter, der als ruhig und besonnen, aber als sachlich und direkt galt und das Ansehen seiner Kameraden genossen habe, wie in den unterschiedlichen Ansprachen deutlich wurde. „Du hast deine Aufgabe mit Bravour erfüllt und warst immer da, wenn man dich gebraucht hat“, resümierte Wallishauser, der sich selbst noch einmal zur Wahl stellte.

Letzte Kandidatur nach 25 Jahren

„Nach 25 Jahren kandidiere ich zum letzten Mal und will damit einen nahtlosen Übergang an der Spitze der Abteilung gewährleisten“, kündigte der Kommandant an. Die Unterstützung seiner Mannschaft hatte er, denn mit 24 Ja-Stimmen wurde Wallishauser in eine letzte Amtszeit gewählt. Damit ist er der dienstälteste und älteste Kommandant im Kreis, wie ihm auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Reinhold Engesser, bescheinigte.

Schonach Tolle Feuerwehr erhält viel Lob – Wassernetz kommt an seine Grenzen Das könnte Sie auch interessieren

In seinem Bericht blickte Wallishauser auf das vergangene Einsatzjahr zurück, in dem die 35 aktiven Mitglieder neben 83 Einsätzen mit mehr als 1000 Einsatzstunden auch 1754 Stunden in Schulungen und Übungen investiert hätten. „Nur mit einer tollen Kameradschaft und einem großen Maß an Disziplin lässt sich ein solches Pensum schultern“, lobte Wallishauser seine Feuerwehrleute.

Gedeihliche Zusammenarbeit

Unterstützung bekämen diese durch Mitglieder der Gremmelsbacher Abteilung, die ihren Dienstabend bereits vor einigen Jahren auf denselben Termin wie die Triberger Kollegen gelegt hätten. Gemeinsame Proben erleichterten die Zusammenarbeit. „Es zeigt gerade diese positive Entwicklung, wie viel Potenzial in einer gedeihlichen Zusammenarbeit steckt“, so der Kommandant.

Anspruchsvolle Gerätehaus-Planung

Einen breiten Raum nahm in den Ausführungen Wallishausers der Neubau des Gerätehauses am alten Standort in der Obervogt-Huber-Straße ein. Im vergangenen Jahr sei ein Bauausschuss gebildet worden, der bei mehreren Treffen gemeinsam mit dem Architekten einen Plan entwickelt habe. „Die Planung erwies sich als anspruchsvoll, weil das Grundstück von vorne nach hinten um ungefähr zwei Meter ansteigt und dies eine Stufenbauweise erfordert“, erläuterte er.

Bachlauf muss überbaut werden

Erschwerend komme der Bachlauf der Schonach hinzu, der überbaut werden muss. Der erarbeitete Plan versuche, das Optimale aus dem Grundstück zu machen, das jedoch keine stadteigenen Parkplätze und keinerlei Ausbaumöglichkeiten biete. Auch die Frage, wo die Feuerwehr während der mindestens zwei Jahre dauernden Bauphase Quartier beziehen kann, ist weiterhin unklar. Weitere Maßnahmen hat die Stadtverwaltung jetzt nach der Planerstellung gestoppt.

Es muss etwas passieren

„Wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Doch was eigentlich passieren muss, sollte allen klar sein“, appellierte Wallishauser. Auf Nachfrage erklärte er, einen Neubau an anderem Standort mit Erweiterungsmöglichkeit für zukunftsweisender zu halten.

Martin Schätzle listete zum letzten Mal als Schriftwart die weiteren Aktivitäten der Wehr auf, den Kassenbericht legte Hans-Peter Schätzle vor. Lucas Hermann berichtete von den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr, die unter der Anleitung von Michael Hammel-Osterholzer, Anna-Sophie Hinrichs und Daniel Hollstein einiges auf die Beine gestellt hatte. Ralf Mauscherning erzählte von den Aktivitäten der Altersmannschaft.

Neuer im Abteilungsausschuss

Neben Kommandant und Stellvertreter galt es für die Versammlung, auch noch zwei Mannschaftsvertreter zu wählen. Harald Harter stellte sich zum wiederholten Mal zur Wahl, während mit Dominik Borho ein neues Gesicht im Abteilungsausschuss sitzt.

Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Reinhold Engesser, erinnerte die Vertreter der Gemeinde daran, dass Feuerwehr eine Pflichtaufgabe sei. „Wir merken jetzt so langsam, dass uns das Personal knapp wird“, so Engesser, der das Modell einer Pflichtfeuerwehr ins Spiel brachte.