von sk

Eine kurze Mail – mehr hat es nicht gebraucht, bis die Stadt Triberg ihre Zusage in die Tat umsetzte: Ob es möglich sei, den Soldaten einen Gruß aus der Heimat zu schicken? „Selbstverständlich“, so die Antwort der Stadtverwaltung. Kurze Zeit später freuten sich die Soldaten der European Union Training Mission Mali (EUTM) über ein großes Paket aus der Wasserfallstadt.

Zurzeit befinden sich gut 40 Soldaten aus Stetten bei der europäischen Ausbildungsmission in Mali. Bereits seit 48 Jahren gibt es die Patenschaft zwischen der vierten Kompanie des Artilleriebataillons 295 aus Stetten am kalten Markt und Triberg. Es ist eine Patenschaft, wie man sie sich nur wünschen kann – eine gelebte, auf beiden Seiten.

Etwa 40 Soldaten aus Stetten sind zur Zeit in Mali im Einsatz. Ein Teil der Truppe ist mit dem Banner der Patengemeinde Triberg angetreten. | Bild: Hofmann

Hauptfeldwebel Denny S. ist der Kompaniefeldwebel (KpFw) und „Spieß“ der Unterstützungskompanie. Er kümmert sich um alle Belange der deutschen Soldaten in der Ausbildungsmission. Zuhause ist er Truppführer der vierten Batterie des Artilleriebataillons 295.

Soldat ist von Partnerschaft begeistert

Schon lange ist er begeistert von der gelebten Patenschaft mit Triberg. „Es ist eigentlich genauso, wie man sich das als Soldat nur wünschen kann. Bei vielen Veranstaltungen sind wir in Triberg eingeladen und auf der anderen Seite lädt uns der Bürgermeister von Triberg, Gallus Strobel, als gerne gesehene Gäste zu seinen Veranstaltungen ein.“

Hauptfeldwebel Denny schickt einen Gruß an die Stadt Triberg zurück: Er ist glücklich über die gelebte Patenschaft. | Bild: Hofmann

Kaum hatte Hauptfeldwebel Denny S. die E-Mail an den Stadtmarketingleiter, Nikolaus Arnold, gesandt, kam schon eine Antwort: „Wir unterstützen Sie sehr gerne“, schrieb Francesca Hermann von der Tourist-Information Triberg zurück.

Nun ereilte die Soldaten in Mali, gut 6000 Kilometer Luftlinie von Triberg entfernt der besondere Gruß. Und damit nicht genug, nach der normalen Transportzeit von etwa zehn Tagen kam ein großes Paket bei den Soldaten an. Der Inhalt: Banner, Flyer, und jede Menge Souvenirs als Gruß aus der Heimat. Schon zu Weihnachten hatte es ein großes Paket, gefüllt mit Schwarzwälder Schinken gegeben.

Erfreut über Grüße aus dem Schwarzwald

Die Soldaten von der europäischen Trainingsmission in Mali haben sich über die Grüße aus dem Schwarzwald gleich nach Eintreffen gefreut und bedanken sich bei Gallus Strobel, Nikolaus Arnold, Francesca Hermann und an allen Tribergern bedankt.

„Wir haben uns natürlich auch hier etwas einfallen lassen, um uns zu revanchieren“, sagt der Spieß. In den Händen hält er ein Paket, mit dem die Soldaten Danke sagen wollen. „Ich wünsche mir auch weiterhin eine so intensive, gelebte Paten- und Freundschaft zwischen dem Artilleriebataillon 295 und der Stadt Triberg. Das ist etwas Besonderes und ich bin froh, Teil davon zu sein“, so der einsatzerfahrene Soldat. Dann macht er sich auf dem Weg zur Feldpost, um das Paket auf seine 6000 Kilometer weite Reise zu schicken.