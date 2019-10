von Rita Bolkart

Die Schonacher Künstlergruppe um Ute Fischer stellt vom Samstag, 19. Oktober, bis Samstag, 26. Oktober, eine Auswahl ihrer Bilder im Katholischen Pfarrsaal in Triberg aus.

Mischung aus verschiedenen Stilen

Unter dem Motto „Farbenhafte Welt“ präsentieren Ute Fischer, Leonie Böhm, Martina Fabry und Alfredo Vinci eine ansprechende Mischung aus verschiedenen Stilen, farbigen Experimenten und gegenständlichen Darstellungen. Ute Fischer will an allen Tagen in der Ausstellung präsent sein und freut sich auf viele anregende Gespräche.

Keine Vernissage

Zum Auftakt am kommenden Samstag gibt es einen Sektempfang mit Häppchen. Dennoch betont die Künstlerin, dass dies keine Vernissage sei. Sie organisierte die eigenständige Ausstellung, fragte beim Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne an und trommelte ihre Künstlerkollegen zusammen.

Familiäre Bande

Mit dabei ist erstmals ihre zehnjährige Enkeltochter Leonie Böhm. Seit vier Jahren malen die zwei miteinander und auch der Heimatmaler Herbert Böhm hat seiner Urenkelin kreative Gene vermacht.

Hoffen auf neue Kontakte

Die heimische Künstlergruppe hofft auf viele gute Gespräche, auf Inspiration und neue Kontakte. Die Gemälde können auch erworben werden. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr geöffnet.