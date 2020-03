Triberg

Der Turnverein Triberg stellt den Sportbetrieb ab sofort ein.

Rheuma-Liga: Warmwassergymnastik montags und Trockengymnastik donnerstags fallen vorerst aus.

VdK Sozialverband: Der Sprechtag für die Raumschaft Triberg entfällt bis Ende April. Beratung außerhalb der Sprechzeiten: 0151/63808605 oder andrepriem@ymail.com.

Die Bücherei St. Clemens bleibt bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Die ausgeliehenen Medien werden bis dahin automatisch verlängert.

Der Fanfarenzug informiert, dass die für den 9. April vorgesehene Hauptversammlung entfällt. Es soll einen Ersatztermin geben.

Der Landfrauenverein sagt seine auf 1. April geplante Hauptversammlung ab, auch der Ausflug findet nicht statt.

Die Chorgemeinschaft stellt vorerst ihre Vereinsaktivitäten ein, auch die Hauptversammlung am 28. März entfällt.

Der Schwarzwaldverein wird seine auf Freitag, 20. März, vorgesehene Hauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Schonach

Der Turnverein (Turnverein-Schonach.de) stellt den Trainings- und Wettkampfbetrieb ein.

Das Recyclingzentrum ist heute von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Informationsveranstaltung der Gemeinde mit den Schwimmbadfreunden am Montag, 23. März, wird verschoben.

Landjugendgruppe Schonach sagt ihre Hauptversammlung am Freitag, 20. März, ab. Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Der Handharmonika-Spielring Trachtengruppe Schonach verschiebt seine Hauptversammlung am Donnerstag, 19. März, im Landhotel „Rebstock“ auf einen späteren Zeitpunkt.

Das Konzert mit Saso Avsenik und seinen Oberkrainern am Samstag, 4. April, im Haus des Gastes in Schonach ist abgesagt. Ersatztermin ist Donnerstag, 1. Oktober. Karten behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit.

Schönwald

Musikverein: Die Hauptversammlungen der Kurkapelle und des Fördervereins am Freitag, 20. März, werden verschoben. Der Gedenkgottesdienst am Samstag, 21. März, fällt aus.

Das Eschle bleibt geschlossen.

Das findet statt

Ein Kosmetikseminar für Krebspatientinnen in Therapie bietet DKMS Life in der Asklepios Klinik Triberg am Donnerstag, 2. April, 14.30 Uhr. Anmeldung: 07722/955266.

Der Jahrgang 1940 Schönwald trifft sich heute um 13.30 Uhr auf der Tiefgarage.