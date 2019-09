Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, wird der renovierte Amtshausschopf der Öffentlichkeit vorgestellt. Über 1000 Stunden investierten die ehrenamtlichen Helfer in das Fachwerkgebäude, das in den Jahren 2015 bis 2019 mit tatkräftiger und finanzieller Unterstützung der Stadt Triberg und des Landesdenkmalamts erneuert wurde. Die Besucher sind willkommen, das Denkmal zu entdecken und in einer neuen, ungewohnten Perspektive zu erleben.

Buntes Rahmenprogramm

Ein vielfältiges Programm um den Schopf soll Geschichte greif- und erfahrbar machen und Bürger an der Geschichte des Denkmals teilhaben lassen. Die Aktion will außerdem die breite Öffentlichkeit für das Kulturerbe begeistern und Bewusstsein für die Bedeutung der Denkmalpflege schaffen.

Bewirtung für die Besucher

Der Schopf kann am Sonntag zwischen 11.30 und 17 Uhr besichtigt werden. Gleichzeitig dürfen Interessenten bei einer der stündlichen Führungen einen Blick auf den alten Zehntspeicher des Triberger Amtshauses werfen. Auch für Bewirtung ist gesorgt.

Jugendkapelle spielt zur Unterhaltung auf

Musikalisch eröffnet die Jugendkapelle (Juka) der Stadt- und Kurkapelle Triberg unter der Leitung von Martin Mayer das Denkmalfest um den historischen Schopf. Ein kleiner Festakt mit Einweihung, Ansprache und Dankesworten schließt sich an, bevor die Juka die Besucher weiter unterhält.

Ausstellung im Schopf

Im Schopf selbst ist eine Ausstellung zu sehen, die Wissenswertes über das Amtshaus, den Amtshausschopf, die Obervögte sowie die Herrschaft und den Amtsbezirk Triberg vermittelt.

Triberg Helfer rüsten den Amtshausschopf ein Das könnte Sie auch interessieren

Eindrücke von den mehrjährigen Renovierungsarbeiten erhalten die Besucher auf dem Speicherboden des Schopfes durch eine ­Powerpoint-Präsentation. Gegen 14.30 Uhr unterhält die neugegründete Band Brasserfall der Stadt- und Kurkapelle die Denkmalinteressierten bei Kaffee und Kuchen. Mit der Vorstellung der Remise des Amtshauses ist Triberg Teil der größten Kulturveranstaltung in Deutschland, die von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz begleitet wird.

Gewinnspiel für die Gäste

Zum Tag des offenen Denkmals bietet die Stiftung auch ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen. Der Erlös des Denkmalfestes kommt je zur Hälfte der Sanierung des Schopfes und der Renovierung der denkmalgeschützten Wallfahrtskirche zugute.