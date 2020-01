von Christel Börsig-Kienzler

Die Feuerwehr Triberg brennt eigenen Angaben zufolge darauf, neue Mitglieder kennenzulernen. Unter dem Motto „Da fehlt noch jemand … wir suchen Dich!“ war sie jüngst bei der Eröffnung des Edeka-Markts in der Kreuzstraße mit einem Infostand vertreten, um für das Ehrenamt zu werben.

„Ziel ist es auch weiterhin, interessierte Frauen und Männer für den aktiven Proben- und Einsatzdienst zu begeistern“, betont das Kommando der Triberger Feuerwehr. Moderne Technik, Hilfsbereitschaft, Kameradschaft, Verantwortungsbewusstsein, Toleranz, Ehrenamt seien nur einige Schlagworte, die durch die Feuerwehr repräsentiert werden.

Aktive der Feuerwehr Triberg gingen im Rahmen der Edeka-Neueröffnung mit einem Teil ihrer Ausrüstung unter Atem- und Vollschutz im Vollsortimenter einkaufen, um den Kindern am Infostand im Freien auch etwas Süßes anbieten zu können. Diese Aktion, die auch von der Betreiberfamilie Bruder unterstützt und begrüßt wurde, sorgte für Aufmerksamkeit bei den Kunden. | Bild: Feuerwehr

„Interessierte Bürger können sich gerne ein Bild von den Aufgaben der Feuerwehr Triberg machen und zu den Diensten reinschnuppern und vielleicht Teil einer tollen Gemeinschaft werden“, so Gesamtkommandant Jens Wallishauser und der stellvertretende Abteilungskommandant Martin Schätzle. „Probenabende sind jeden Dienstag um 20 Uhr. Der nächste Dienstabend ist am kommenden Dienstag, 28. Januar, beim Feuerwehrhaus in der Triberger Obervogt-Huber-Straße 1.“

Zudem wollen die Mitglieder der Feuerwehr Triberg weiterhin eine leistungsstarke Jugendfeuerwehr präsentieren. Junge Leute sollen mit Freude, Spiel und Spaß die Tätigkeiten der Feuerwehr erlernen. Die Jugend soll gleichzeitig einen Treffpunkt für eine gelungene Freizeitgestaltung bietet.

Spielerischer Einstieg

Angesprochen sind hier bereits Kinder ab dem siebten Lebensjahr, die spielerisch den erwachsenen Vorbildern nacheifern. In zwei Gruppen werden hier Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren fit für den aktiven Dienst und für den späteren Einsatzdienst gemacht. Neben der eigentlichen Feuerwehrtätigkeit stehen auch Ausflüge, Schwimmwettkämpfe, Fußballturniere, Zeltlager und Grillfeste an, um den Kindern und Jugendlichen viel Abwechslung bieten zu können.

Das mobile Einsatzzelt, das der Förderverein der Feuerwehr Triberg der Feuerwehrabteilung Triberg gekauft hat, kann im Einsatzfall als Sammelstelle für Verletzte, Sammelstelle für den Atemschutz, als Wetterschutz bei Hilfeleistungseinsätzen oder Einsatzzelt für Führungsaufgaben verwendet werden. Bei der Edeka-Eröffnung wurde es als Infostand genutzt. | Bild: Feuerwehr

Die Dienste der Jugendfeuerwehr finden immer donnerstags statt. Die nächsten Probentermine sind am Donnerstag, 30. Januar und 13. Februar, jeweils um 17.45 Uhr, beim Feuerwehrgerätehaus in der Obervogt-Huber-Straße 1 in Triberg.

Informationen zur aktiven Mannschaft und zur Jugendfeuerwehr gibt es im Internet. E-Mail: http://info@feuerwehrtriberg.de oder über die Homepage http://www.feuerwehrtriberg.de