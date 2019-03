Triberg vor 2 Stunden

Erst muss der Einkaufsmarkt fertig werden – Gemeinderat gibt grünes Licht für Schwendistraße

Der Gemeinderat hat einstimmig die Sanierungspläne der Stadt für die Schwendistraße genehmigt. Seit Jahren ist diese in einem sehr schlechten Zustand, der sich in den nächsten Monaten sicher nicht verbessern wird, da derzeit schwere Lastwagen und Baumaschinen wegen des Rückbaus des Nettomarkts durchfahren – auch beim Bau des neuen Markts wird dies so sein.