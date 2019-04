von Hans-Jürgen Kommert

„Für die meisten ist das Anfischen nach zehn bis fünfzehn Minuten erledigt“, schmunzelte Thomas Otto, Vorsitzender des Angelsportvereins Schwarzwaldquelle am Bergsee in Triberg. So mancher hatte seine Kinder mitgebracht, sogar eine ganze Familie war gekommen – Neumitglieder, wie Thomas Otto zufrieden feststellte.

Vier Fische als Maximum

Insgesamt 14 Mitglieder waren dem Aufruf zum Anfischen nach dem Ende der Schonzeit gefolgt. Trotz leichtem Schmuddelwetter bissen die Fische erstaunlich gut. Pünktlich Glockenschlag 8 Uhr morgens wurden die Angeln ausgeworfen und ganz flott gab es die ersten Bisse. In der Hauptsache seien es Regenbogen- und Bachforellen, die der Verein hier selbst eingesetzt hatte. Vier Fische seien erlaubt, die ersten Petrijünger legten bereits nach rund zehn Minuten ihre Angelruten zur Seite. Immer mehr Vereinsmitglieder bringen auch ihre Kinder mit – „wann man die von Klein an mitbringt, bleiben die meisten dabei“, wusste der Vorsitzende.

Die meisten Chancen in der ersten Viertelstunde

In der ersten Viertelstunde würden die Fische am besten beißen, wusste auch der erfahrene Senior Dieter Burger, der diesmal aber eher einer der Letzten war – ebenso sein Enkel Loris Velten. Dessen Papa Patrik hatte mehr Glück. Auch Thomas Otto selbst konnte diese Aussage untermauern, da auch er sehr schnell erfolgreich war.

Manche Fische sind besonders clever

Während die einen Mitglieder noch feste am Angeln waren, wurde bei den anderen gefachsimpelt. Immer wieder stellten die Angler aber auch fest, dass der eine oder andere Fisch gute Techniken drauf hatte, den Köder zu vespern, ohne wirklich anzubeißen.

Schon zum Mittagessen auf dem Tisch

Nicht alle gefangenen Fische kommen in die Tiefkühltruhe. Denn was nach der langen Enthaltsamkeit gefangen wird, geht traditionell zumeist schon zum Mittagessen in die Pfanne, bestätigte die Mehrzahl der Angler.

Karpfen dürfen oft wieder zurück ins Wasser

Etwas Pech hatte der eine oder andere, denn selbst größere Karpfen durften anschließend wieder schwimmen, da der etwas modrig schmeckende Fisch nur wenigen wirklich mundet. Ganz ohne Fang ging aber an diesem Apriltag keiner der Petrijünger nach Hause.

Forellenverkauf am Gründonnerstag

Der Vorstand der Angler macht darauf aufmerksam, dass am Gründonnerstag, 18. April, von 14 bis 17 Uhr schlachtfrische Forellen beim Narrenbrunnen verkauft werden.