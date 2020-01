von Christel Börsig-Kienzler

Jetzt dauert es nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung des direkt im Anschluss an die Tiefgarage neu gebauten Edeka-Markts in der Wasserfallstadt. Die Triberg Entwicklungs AG unterstützt die Eröffnung mit kostenlosem Parken auf der ersten und zweiten Ebene vom 15. bis 18. Januar.

Ausgedient haben vorerst die Hinweisschilder auf den Triberger Weihnachtszauber – zumindest bis zur 17. Auflage der Großveranstaltung in der Wasserfallstadt Ende des Jahres. Daher machten sich die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs diese Woche ans Werk und entfernten auch die Hinweise bei der Triberger Tiefgarage. Direkt an deren oberste Ebene angebaut wurde der neue Edeka-Markt der Firma Bruder. Dieser wird am kommenden Mittwoch, 15. Januar, eröffnet.

So gibt es künftig im Herzen der Wasserfallstadt auf dem ehemaligen Bühler-Areal nicht nur ein neues Einkaufserlebnis mit einer Verkaufsfläche von 1400 Quadratmetern, sondern auch genügend Parkmöglichkeiten unmittelbar vor dem Markt. Kunden können dort laut Familie Bruder gratis parken. Sie können ihren für 45 Minuten gültigen Parkschein an der Kasse freischalten lassen.

Die Stadt Triberg, beziehungsweise die Triberg Entwicklungs AG als Eigentümerin der Parkgarage und Miteigentümerin des Neubaus steigern die Vorfreude auf die Eröffnung des Lebensmittel-Vollversorger-Markts in der Innenstadt bei vielen Tribergern sicherlich noch mit ihrem Eröffnungs-Geschenk an alle Bürger und Einkäufer, dass sie während der Eröffnungstage des neuen Edeka-Markts vom 15. bis 18. Januar auf der ersten und zweiten Ebene kostenlos parken können.

Genügend Parkmöglichkeiten gibt es unmittelbar vor dem neuen Edeka-Markt in Triberg. | Bild: Christel Börsig-Kienzler

„Das Freiparken ermöglichen wir, damit die Triberger und weitere Kunden in aller Ruhe einkaufen können“, betont Christin Rinnus. Sie ist seit August 2018 Kämmerin der Stadt Triberg und gleichzeitig Vorstand der Triberg Entwicklungs AG. Sie habe diese Aktion gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden, Bürgermeister Gallus Strobel, beschlossen, teilt sie auf Anfrage mit.

Lediglich bei der untersten Ebene der Tiefgarage, wo es viele Dauerparker gibt, bleibe die Schranke vom 15. bis 18. Januar zu, damit den Dauerparkern ihre reservierten Plätze auch zur Verfügung stehen, informierte Rinnus weiter. „Wir gehen davon aus, dass auf den beiden oberen Ebenen um diese Jahreszeit genügend Parkfläche zur Verfügung stehen wird.“