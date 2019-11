Mit der neuen EGT-Regio-Prämie setzen Gemeinden und Vereine verschiedenste Projekte für alle Altersgruppen in sozialen- und kulturellen Bereichen um. Die Idee dahinter: Für jede Kilowattstunde Strom und Gas, die die EGT jährlich in ihren regionalen Tarifen und der Grundversorgung liefert, spendet sie einen festgelegten Betrag an die betreffende Kommune. Das berichtet der Energieversorger in einer Pressemitteilung. Als regionales Unternehmen möchte man mit der Prämie die Einwohner der Städte und Gemeinden im EGT-Netzgebiet unterstützen, heißt es weiter. Im Jahr 2019 handelte es sich um rund 20 000 Euro, die in zahlreiche soziale und kulturelle Projekte geflossen sind.

Das Sozialwerk Triberg freut sich zum Beispiel über einen neuen Kaffeeautomaten in der Cafeteria des Pflegeheims. „Wegen Personalmangel war eine Bewirtung hier bisher nicht möglich“, so Heimleiter Norman Herr. „Ab jetzt können die Bewohner und ihre Besucher mit leckeren Heißgetränken gemütlich zusammensitzen.“ In Schönwald wurde eine Glockenanlage für die alte Friedhofskapelle angeschafft. Der erste öffentliche Defibrillator der Gemeinde Hardt hängt seit Juli am Eingang der Arthur-Bantle Halle. In Furtwangen freut sich der DLRG über eine neue Garage für ihr Boot. Die Stadt Vöhrenbach lässt die Regio-Prämie der Josef-Hebting-Schule zukommen. Unterkirnach hat sie auf die Roggenbachschule und den Gemeindehilfeverein aufgeteilt.

St. Georgen investiert ebenfalls in die Jugendarbeit. Im Zuge der Sanierung des „Roten Löwen“ findet das Jugendhaus hier seinen neuen Standort. Die Stadt nutzt das Geld für eine Abendveranstaltung mit Live-Musik und bietet so Raum für Diskussionen und Ideenfindungen. In Königsfeld fand die Prämie ihren Einsatz im kulturellen Bereich bei einem außergewöhnlichen Orgelkonzert im Rahmen der Albert-Schweitzer-Tage. In Tennenbronn kam sie dem Verein Bürger für Bürger zugute. Er diente der Finanzierung des „Vortrags Lebenslust – Lebensfrust“.

Auch für 2020 stehen schon einige Projekte fest. Der Freundeskreis der Dom-Clemente-Schule Schonach möchte die finanzielle Unterstützung nutzen, um gemeinsam mit den Auszubildenden des Forstamtes neue Möbel für den Schulgarten zu bauen.

Der Kindergarten in Nußbach plant die Betreuung einer weiteren Krabbelgruppe und erhält finanzielle Unterstützung beim Umbau und der Anschaffung von Spielzeug. Und auch der Sportverein Nußbach freut sich, einen Teil des neuen Fußballplatzes mit der EGT-Regio-Prämie verwirklichen zu können.

Die Gemeinde Königsfeld hat ebenfalls schon Pläne. Denn auf den dortigen Waldkindergarten kommen kostenintensive Anschaffungen zu. In St. Georgen wird in Anlehnung an die „Fridays for Future“-Bewegung in Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat eine Nachhaltigkeitswoche ins Leben gerufen.