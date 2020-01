von Hans-Jürgen Kommert

Sechs Jahre beträgt die Amtszeit eines Kirchenältesten in der Evangelischen Landeskirche Baden. Die Amtszeit des letzten Ältestenrates endete am 31. Januar 2019, bereits im November wurde zur Wahl des neuen Ältestenrats aufgerufen. Am 1. Dezember war letzte Abgabemöglichkeit des Stimmzettels, direkt nach dem letzten Gottesdienst an diesem Tag begann die Auszählung – auch in der Raumschaft Triberg mit den Gemeinden Triberg, Schonach und Schönwald. Hier galt es, jeweils drei Kandidaten zu wählen, wobei in jeder der drei Gemeinden nur Kandidaten aus der jeweiligen Gemeinde gewählt werden durften.

In Triberg führt Pfarrer Markus Ockert (rechts) mit Petra Eschle (links) und Karin Müller (Zweite von rechts) die neuen Ältesten ein, Abschied nehmen gilt es von Sabine Kaiser. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Nun, am ersten Sonntag nach Epiphanias (Fest der Erscheinung des Herrn, auch Heilige Drei Könige), begann in der Trinitatisgemeinde die Einführung der neugewählten Ältesten in ihre jeweiligen Teilgemeinden. Begonnen wurde dabei in der Trinitatiskirche in Triberg, im Rahmen des sonntäglichen Gottesdienstes. Irgendwie schafft es Pfarrer Ockert ja immer, den Bogen in der Predigt so zu spannen, dass bedeutende aktuelle Ereignisse mit eingebunden werden. So auch bei der Taufe Jesu durch Johannes: Jesus zeigt durch diese ganz besondere Taufe, dass er der Unterstützung des Vaters sicher sein kann, er habe sich dessen Hilfe versichert – und auch die Ältesten brauchen Unterstützung – nicht nur durch den Geist, auch durch die Gemeinde.

Sie sind zwar die letzten, die in ihr Amt als Kirchenälteste eingeführt werden, was aber keinerlei Wertung bedeutet: In der Heilig-Geist-Kirche in Schönwald segnete Pfarrer Markus Ockert nun Daniel Papst, Elfriede Faller und Marianne Kätsch-Jung, dazu auch Beate Adam, die am Sonntag verhindert war. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Zunächst verabschiedete Pfarrer Markus Ockert aber Sabine Kaiser, die zwölf Jahre als Kirchenälteste der Gemeinde gedient habe – ihre neue Tätigkeit als Pfarramtssekretärin in St. Georgen schließe eine weitere Amtszeit als Kirchenälteste in Triberg aus. Im Zuge der einführenden Worte zum Abendmahl segnete der Pfarrer dann die beiden anwesenden Ältesten Petra Eschle und Karin Müller. Anschließend wurde der Gottesdienst auch in Schonach angeboten – und hier waren alle Ältesten anwesend zur Einführung, die auch diesmal in die Liturgie des Abendmahls eingebettet war. Bereits altgedient sind dabei Melanie Rombach und Irmgard Schneider, mit Marco Kimmig steht der Gemeinde auch in Schonach ein Neuling zur Seite.

In der Heilig-Geist-Kirche in Schönwald waren es dann am gestrigen 19. Januar vier Älteste, die in ihre neue Amtszeit eingeführt wurden: Marianne Kätsch-Jung, Elfriede Faller und Daniel Papst. Da Beate Adam aus wichtigen Gründen am vergangenen Sonntag verhindert war, wurde auch sie erst an diesem Sonntag in Schönwald in ihr Amt eingeführt. Gemeinsam mit dem Pfarrer und allen Kolleginnen und Kollegen bilden die Gewählten künftig den Kirchengemeinderat der Trinitatisgemeinde.