von Christel Börsig-Kienzler

Neuer Standort für die Postfiliale Triberg: Diese ist in die W-Gallery Schöne Dinge umgezogen. Damit hat sich auch der Standort des Post-Briefkastens geändert. Der hatte bisher am Rathaus seinen Platz, wurde dort aber inzwischen abmontiert. Dafür nimmt ein neuer Briefkasten am Gebäude der neuen Postfiliale in der Hauptstraße 66 jetzt die Briefsendungen entgegen.