von Hans-Jürgen Kommert

Der achte Neujahrsempfang des Sozialverbands VdK war gut besucht. Erstmals ohne Ideengeber Robert Teufel, begrüßte sein Nachfolger André Priem etwa 40 Besucher im Foyer des Pflegeheims St. Antonius.

Die Besucher bekamen einen sozialen Rückblick auf das vergangene sowie einen Ausblick auf das neue Jahr: Peter Birkenholz, der die Kasse des Sozialverbands führt, übernahm diese Aufgabe. Relativ kurz, aber inhaltsschwer ging er in seiner Ansprache auf das aktuelle Geschehen in Deutschland ein.

Birkenholz sprach zunächst die vielfältige Arbeit an, die die 14-tägige Sprechstunde des Vorsitzenden im Kurhaus mit sich bringe. Oft seien es einfache Dinge, wie das Ausfüllen verschiedenster Formulare – Anträge auf Krankengeld, auf Heizkostenbeihilfe oder für einen Behindertenausweis. „Zu einer Beratung darf bei uns jeder kommen, auch wenn er nicht Vereinsmitglied ist“, erläuterte er die Grundsätze des Ortsvereins. Inzwischen sei die Sprechstunde so gut besucht, dass man an Unterstützung für Priem denke. Öfters begleite dieser Personen zu Behörden oder mache Hausbesuche.

Birkenholz blickte auch über den Tellerrand hinaus. Erstmals in der Geschichte des Sozialverbands stehe eine Frau an der Spitze: die von Geburt an blinde ehemalige Biathletin und Langläuferin Verena Bentele. „Sie bringt frischen Wind in etwas steif gewordene Strukturen“, ist sich Birkenholz sicher.

Stolz sei der Ortsverein auf Hilde Körber, die dem VdK seit 70 Jahren angehört. Bei den Neuerungen in der Sozial-Gesetzgebung habe der Verband intensiv mitgewirkt. „Vieles entspricht den Wünschen des VdK“, sagte der ehemalige Richter. Allerdings gelte es, bei jeder Entscheidung darauf zu achten, dass die Leistungen auf Dauer finanzierbar seien.

Erfreulich sehe er die wieder paritätische Ausrichtung der Krankenkassenbeiträge, bei denen nun Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder gleich behandelt würden. Dies klinge zunächst so, als sei die Mehrzahl der Mitglieder als Rentner nicht betroffen, doch auch für sie sinke der Beitrag. Dazu sei für Mitte 2019 eine Rentenerhöhung geplant. Vor allem aber komme die Mütterrente für vor 1992 geborene Kinder in Schwung. 16,02 Euro pro Kind gebe es mehr, das entspreche einer Erhöhung um 0,5 Entgeltpunkte. Zudem werde die Erwerbsminderungsrente durch die Erhöhung der Zurechnungszeit neu aufgestellt.

Behinderten Arbeitnehmern helfe das Teilhabe-Chancengesetz mit Lohnzuschüssen von bis zu 100 Prozent. Die Frage sei, wie weit sich die Arbeitgeber darauf einließen. „Trotz gewisser Schwächen in der Regierung ist das alles in allem ein gutes Jahr für die Bürger“, betonte Birkenholz.

Stolz sei man auf die vielen Neuzugänge in den letzten Monaten. Derzeit zähle der Ortsverein 206 Mitglieder, informierte Birkenholz.

In Planung sei ein Vortrag, derzeit denke man über das Thema „Unterhalt für pflegebedürftige Eltern?“ nach. Als Ausflugsziel schlug er den Karlsruher Zoo vor, da könne man mit dem Baden-Württemberg-Ticket mit fünf Personen fahren. Dies sei günstiger als ein Bus. Die Mitglieder waren dafür, ein Termin wird noch bekannt gegeben.