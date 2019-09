von Lukas Nagel

Nun ist es geschafft: Die Renovierungsarbeiten am Amtshausschopf fanden am Sonntag ihren Abschluss. Vier Jahre lang haben etliche Ehrenamtliche etwa 1300 Arbeitsstunden investiert. Am deutschlandweit stattfindenden Tag des offenen Denkmals, den die Stiftung Denkmalschutz koordiniert, konnte der Amtshausschopf im Triberger Burggarten nun erstmals nach der Renovierung den Besuchern vorgestellt werden.

Doch die Arbeit war für die vielen ehrenamtlichen Helfer um Hobby-Historiker Klaus Nagel an diesem Tag nicht zu Ende. Schon am frühen Morgen bereiteten sie Getränke und Speisen vor, damit die Besucher sich nicht nur von historischen Fakten ernähren mussten.

Im frisch renovierten Amtshauschopf gibt es neben einer Ausstellung zur Historie der Remise auch eine Bilderpräsentation. | Bild: Lukas Nagel

Das Programm begann am Vormittag mit der offiziellen Einweihung des frisch restaurierten Fachwerkgebäudes durch Stadtpfarrer Andreas Treuer, der gleich mit der ganzen Gemeinde und den Ministranten direkt nach der Sonntagsmesse von der Stadtkirche unter Glockengeläut zum Burggarten zog.

Bevor Treuer den Segen über den vermutlich 1694 errichteten Schopf sprach, wurde eine Lesung aus dem Buch Deuteronomium vorgetragen. Der Text unterstrich, was auch im Segensgebet des Geistlichen zum Ausdruck kam: Dass es auch früher Menschen gegeben hat, die aus dem Glauben an Gott heraus Raum und Zeit gestalteten. „Segne uns, dass wir nicht vergessen, dass auch die Weitergabe des Glaubens unsere Kultur geprägt hat und weiter prägen soll“, betete der Priester.

Klaus Nagel (von links), Karin Müller, Andreas Treuer sowie Gallus Strobel bei der Einweihung des renovierten Amtshausschopfs. | Bild: Lukas Nagel

Die Grüße der evangelischen Gemeinde überbrachte Karin Müller. Bürgermeister Gallus Strobel bewies in seiner Ansprache, dass er sich mit der Geschichte der Raumschaft auskennt. Er erklärte den etwa fünfzig Anwesenden, wie es zur Entstehung des Amtshauses und des dazugehörigen Schopfs gekommen war.

Strobels Lob ging an die vielen ehrenamtlichen Helfer und die Spender. Er betonte, dass dennoch für die Stadt hohe Kosten angefallen seien. „9000 Euro bekommen wir aber noch mal als Zuschuss und eine bisschen vorschießen kann die Stadt schon“, sagte er.

Kleine Ausstellung

Im Erdgeschoss des Amtshausschopfes, das jetzt mit Pflastersteinen ausgelegt ist, hatten die Helfer eine kleine Ausstellung vorbereitet. An der vorderen Fachwerkwand, die frisch verputzt und gestrichen ist, fanden sich Plakate zur Geschichte des Gebäudes und der ehemaligen Herrschaft Triberg sowie umfangreiches Informationsmaterial zum Denkmalschutz.

Ausgestellt waren auch einige Tonscherben der Burg, die bei den umfangreichen Arbeiten neben und hinter dem Gebäude auftauchten. Im oberen Stockwerk wurde noch mehr von den umfangreichen Arbeiten sichtbar. Erneuert werden musste der komplette Holzboden.

Bausubstanz erhalten

Zu sehen sind die erfolgreichen Arbeiten an sämtlichen Dachbalken, an der Mauer zum Burghügel sowie am Fenster und im Gefache, an Geländern und Treppen sowie an der vorderen Holzwand. Ziel war es bei den Arbeiten so viel wie möglich von der ursprünglichen Bausubstanz zu erhalten.

Weiterhin gab es eine Bilderpräsentation, die den Fortschritt der Renovierungsarbeiten anschaulich präsentierte. Jede Stunde gab es eine Führung durch den Bau und durch das gegenüberliegende Amtshaus.

Die Brasserfälle sind junge Musiker der Stadt- und Kurkapelle. Sie unterhalten im trockenen Zelt die Besucher. | Bild: Lukas Nagel

Der Erlös des Bewirtungsangebots kommt zur Hälfte dem Amtshausschopf zugute, zur anderen der Wallfahrtskirche. Für die musikalische Unterhaltung sorgte am frühen Mittag gekonnt die Jugendkapelle unter Martin Mayer. Am Nachmittag gab es moderne Big-Band-Klänge auf hohem Niveau von den 14 jungen Musikern der frisch ins Leben gerufenen Gruppe Brasserfälle. Den Gesangspart übernahm dabei Fabienne Dold. „Wir freuen uns immer, wenn wir irgendwo Musik machen können“, warb Bandleader Bruno Kürner für seine Truppe.