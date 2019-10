von Simona Ciubotaru

Das Foyer des Pflegeheims St. Antonius Triberg leuchtet in Herbstfarben. An der Decke hängen riesige orangene Blätter, an Birkenästen befestigt, die Tische sind mit Blumen, kleinen Kürbissen, Kastanien liebevoll geschmückt.

Ausgeprägter Schönheitssinn

Wer hier dekorierte, hat sich viel Mühe gegeben und besitzt offensichtlich einen ausgeprägten Schönheitssinn. Wer hier am Werk war, wollte den Bewohnern dieser Einrichtung eine Freude machen und sie mit allen Sinnen das Festliche dieses Tages wahrnehmen lassen.

Mehr als 80 Mitarbeiter betreuen 70 Senioren

70 Senioren mit verschiedenen Pflegegraden werden im Triberger Pflegeheim von mehr als 80 Mitarbeitern versorgt. Sie feiern ihr Herbstfest. Manche sind noch lebhaft, manche sitzen in Rollstühlen, still, entrückt, ein Herr wird gefüttert.

Freundeskreis Triberg-Fréjus bringt Spende mit

Heimfürsprecher Gottfried Philipp eröffnet das Fest und begrüßt die Gäste des Vereins Freundeskreis Triberg-Fréjus, allen voran Vorsitzender Nikolaus Arnold, Sabine Kobek und Apollonia Rajnai, die wieder eine Spende für das Pflegeheim mitgebracht haben. Heimleiter Norman Herr und Klaus Herrmann vom Sozialwerk Schwarzwald Triberg freuen sich sehr darüber. Denn das Pflegeheim wird finanziell allein vom Sozialwerk getragen, jede Unterstützung ist willkommen.

Kuchen schmeckt fantastisch

Und dann geht es richtig los. Das Pflegepersonal bedient flink und umsorgt alle, mit einem Lächeln im Gesicht. Der Kuchen schmeckt fantastisch und das musikalische Programm des in der Region beliebten Trompeters Andreas Hehl verbreitet, wie immer, gute Laune.

Musiker Andreas Hehl reißt alle mit

Der Schönwälder Musiker reißt alle mit, auch die ruhigsten Zuhörer. Es wird fröhlich mitgesungen, rhythmisch geklatscht, die Hände schießen manchmal in die Höhe oder verbinden sich in einem großen, sich wiegenden Kreis.

Gute Stimmung wird immer besser

Wie eine Welle steigt die gute Stimmung, während Nikolaus Arnold sich ans Klavier setzt und mitspielt. Und bei den Polkas sind Heimleiter Norman Herr, weitere Sozialwerkvertreter, die Gäste aus dem Verein Freundeskreis Triberg-Fréjus und das Pflegepersonal ebenso dabei. Momente von Schönheit, Zuwendung und Güte verbinden hier die Menschen und erhellen das Leben der Senioren, die ihre Tage im Pflegeheim verbringen.