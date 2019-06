Er ist Visionär, Stratege und brillanter Denker. Und er steuerte das Energieschiff EGT (ursprünglich: Elektrizitäts-Gesellschaft Triberg) im vergangenen Vierteljahrhundert souverän auch durch schwere Zeiten. Jetzt wurde Rudolf Kastner als Vorstandsvorsitzender der EGT-Gruppe verabschiedet. Mehr als 100 geladene Gäste, Weggefährten aus der regionalen Politik, der Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Leben, die das Wirken des Unternehmers in den vergangenen mehr als 25 Jahren begleiteten, feierten mit ihm nicht in Triberg, sondern im Hotel Federwerk in St. Georgen den Übertritt in den Unruhestand.

Ein Prosit auf den Ruhestand. Rudolf Kastner stößt mit Wolfgang Schergel, ehemaliger Bürgermeister von St. Georgen und bereits ruhestandserfahren, an. | Bild: Sprich, Roland

Michael Ungethüm, Vorsitzender des Aufsichtsrates der EGT AG, attestierte dem scheidenden Vorstandsvorsitzendem eine „20-jährige, erfolgreiche und sehr angenehme Zusammenarbeit.“ Er bezeichnete Kastner als „prägende Führungspersönlichkeit, die über zweieinhalb Jahrzehnte die Schlagzahl vorgegeben, nachhaltig gesteigert und im Kampf um die Marktposition erfolgreich Kurs gehalten hat.“

Als Rudolf Kastner 1993 vom Schweizer Energieversorger Kraftwerk Laufenburg zum regionalen Gas- und Stromversorger EGT wechselte, habe dieser eine klare Wachstumsstrategie im Blick gehabt. Zum einen sollte das Unternehmen die Chancen der Liberalisierung des Energiemarktes nutzen. Zum anderen bot der deutschlandweit fragmentierte Markt im Bereich der Elektroinstallation große Wachstumschancen. Der Weg zum Erfolg habe durch viele Höhen und Tiefen geführt.

Zum Abschied erhält Rudolf Kastner ein Kunstwerk in einer Kiste.

Michael Ungethüm skizzierte auch die schwierigen Zeiten, in denen Rudolf Kastner durch Um- und Weitsicht und strategisches Denken und Handeln das Unternehmen souverän leitete. Die Baurezension Ende der 1990er Jahre, die das Unternehmen, bedingt durch starke Einbrüche beim Stromabsatz großer Kunden, in Schwierigkeiten brachte, überstand die EGT dank Kastner und ging gestärkt aus dieser Krise heraus. Kastner entwickelte eine neue, flexible und wettbewerbsfähige Unternehmensstruktur als Projektunternehmen – die EGT Gebäudetechnik. Wie richtig dieser „große und mutige Kraftakt“ war, zeigt sich heute. Die Sparte Gebäudetechnik trägt heute mehr als die Hälfte zum Erfolg der Unternehmensgruppe bei.

Ein weiterer Glücksgriff war die Gründung der Aquavilla zur Verbesserung der kommunalen Wasserversorgung. Mit seinem Ausscheiden aus dem operativen Geschäft könne Kastner „mit Genugtuung, Zufriedenheit und berechtigtem Stolz auf eine fruchtbare und in die Zukunft gerichtete berufliche Lebensleitung blicken.“

Für die Belegschaft des 230-Mitarbeiter-Unternehmens bedankten sich Finanzvorstand Jens Buchholz und die Assistentin der Geschäftsleitung, Andrea Pfrengle: „Sie waren ein guter Chef, Problemlöser, Redner, ein Visionär, ohne ein Träumer zu sein, und ein brillanter Denker mit wachem Verstand.“

Rudolf Kastner dankte in seiner Rede allen Menschen, die ihm in den vergangenen Jahren, aber auch durch ihre Anwesenheit bei seiner Verabschiedung „eine so hohe Wertschätzung entgegengebracht haben.“ Die Worte weiterer Redner, die das Ausscheiden Kastners bedauerten, konnte Kastner zumindest ein wenig abmildern. „Ganz von Bord gehe ich ja nicht“, sagte er schmunzelnd. Kastner bleibt dem Unternehmen als Aktionär weiterhin erhalten und wird den Vorsitz des Aufsichtsrat übernehmen und dem Unternehmen EGT so weiterhin mit Rat zur Verfügung stehen.