von Christel Börsig-Kienzler

„Es erreichen uns in letzter Zeit vermehrt Klagen, die das Problem freilaufende Hunde und Verunreinigung durch Hundekot betreffen“, informiert Regina Klausmann vom städtischen Ordnungsamt. Sie verweist deshalb erneut auf die Polizeiverordnung der Stadt Triberg.

Rücksicht auf andere Menschen nehmen

In der Verordnung ist Folgendes geregelt: Tiere sind so zu halten und zu führen, dass andere in ihrem Wohn-, Ruhe- und Erholungsbedürfnis nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt, belästigt oder gefährdet werden.

Ruhezeiten sind festgelegt

Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass in der Zeit von 12.30 bis 14 Uhr und zwischen 22 und 7 Uhr Hunde nicht durch fortgesetztes Anschlagen, Bellen und dergleichen die Mittags- beziehungsweise Nachtruhe unzumutbar stören.

Halter müssen ihre Tiere stets im Griff haben

Hundehalter müssen jederzeit in der Lage sein, so auf ihre Tiere einzuwirken, dass Passanten weder gefährdet noch belästigt werden.

Weitreichende Leinenpflicht auf Straßen und Gehwegen

Hundeleinenpflicht besteht in der Stadt Triberg in sämtlichen Straßen und Gehwegen einschließlich der darin liegenden Grün- und Erholungsanlagen.

Auch in Waldgebieten kein völliger Freilauf

Auch ansonsten, beispielsweise in Waldgebieten, dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei herumlaufen. Dies bedeutet, dass sich die Hunde im Einwirkungsbereich des Hundeführers befinden müssen, innerhalb dessen sie auf Ruf oder Pfiff sofort folgen würden.

Tierkot unverzüglich entfernen

Der Halter oder Führer eines Hundes hat ferner dafür zu sorgen, dass sein Hund die Notdurft nicht in den Straßen, Gehwegen, Vorgärten, privaten Anwesen, in Grün- und Erholungsanlagen, auf Kinderspielplätzen oder auf Waldwegen verrichtet. Ist dies doch der Fall, ist der Hundehalter verpflichtet, den Tierkot unverzüglich zu beseitigen.

Drastische Bußgelder möglich

„Ein Verstoß gegen die genannten Vorschriften stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die von uns mit drastischen Bußgeldern geahndet wird“, betont Regina Klausmann vom Triberger Ordnungsamt.

Appell an Einsicht und Verstand

Sie bedauert: „Leider bringen die wenigen Hundehalter, die sich nicht an die Regeln halten, auch die große Mehrheit der Hundehalter, die ihre Vierbeiner vorbildlich halten, in Verruf. Wir appellieren daher seitens der Stadt nochmals an den Verstand und die Einsicht einiger Hundehalter, künftig ihre Vierbeiner ordnungsgemäß zu halten und durch mehr Rücksichtnahme ein vernünftiges Miteinander zu ermöglichen.“

Kostenfreie Beutel zur Kot-Beseitigung

Die Stadt Triberg hat die Anzahl der so genannten Hundetoiletten in der Wasserfallstadt und ihren beiden Ortsteilen im vergangenen Jahr um drei aufgestockt, so dass aktuell zehn Hundetoiletten aufgestellt sind. Hier können Beutel kostenfrei entnommen und die Häufchen der Vierbeiner beseitigt werden.

Zahlreiche Hundetoiletten

Hier befinden sich die Hundetoiletten: am Boulevard in der Hauptstraße, im Burggarten, in der Bahnhofsstraße, am Beginn des Panoramawegs, am Öschweg, beim Feuerwehrgerätehaus, am Nußhurtweg beim Geutsche-Parkplatz, beim Wanderparkplatz Staude, bei der Dieterlebauernhöhe, Leutschenbach sowie in der Dorfmitte in Gremmelsbach. „Auch im Wasserfallgebiet sind an den Kassierstellen Beutel erhältlich“, informiert Ordnungsamtsmitarbeiterin Regina Klausmann abschließend.