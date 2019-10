von Claudius Eberl

Seit über 30 Jahren ist die Verbandskläranlage in Gremmelsbach nun in Betrieb, altersbedingte Verschleißerscheinungen an Einrichtungen bleiben da nicht aus. Erkennbar sind diese an Rohrleitungen, Schiebern, Entlüftungseinrichtungen, Armaturen und vielem mehr, hieß es in der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Raumschaft Triberg (GVV).

Schäden könnten unmittelbar erfolgen

Es seien zwar, so GVV-Geschäftsführer Alexander Kutzner, noch keine Schäden eingetreten. Diese könnten aber unmittelbar erfolgen. Ein Handeln sei unabdingbar. Eine Prioritätenliste wurde von der Betriebsleitung erstellt, das Ingenieurbüro SAG ermittelte die Kosten. Für Material, Demontage und Montage sind laut deren Aufstellung knappp 154.000 Euro nötig.

Triberg Langer Regenmangel bringt Kläranlage an Grenzen Das könnte Sie auch interessieren

Zögern mit der Ausschreibung

Auf eine Ausschreibung der Arbeiten wurde aufgrund der Situation auf dem Handwerkermarkt im Sommer 2019 verzichtet, so Kutzner. Dies will man nun aber im Oktober/November ausführen. Die Vergabe der Arbeiten soll in Abstimmung der Bürgermeister per Umlaufbeschluss erfolgen, der Verbandsvorsitzende sollte ermächtigt werden, die Arbeiten an die günstigsten Bieter zu vergeben.

„Auch wieder Haushaltsreste?“

Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel merkte an, dass die Mittel für die Investitionen ja im Haushalt 2019 eingebracht wären, die Arbeiten aber erst 2020 ausgeführt werden. „Haben wir da dann auch wieder Haushaltsreste?“ Kutzner klärte auf: Die Auflistung der Tagesordnung beinhaltete nicht alle Punkte, einige Themen seien schon erledigt. Eben damit man Teile der Investitionen im Jahr 2019 buchen könne und nicht den gesamten Haushaltsansatz ins kommende Jahr schieben müsse.

Einstimmige Genehmigung

„Liegen die Summen denn im Ansatz?“, wollte Wörpel noch wissen. Das konnte Kutzner bestätigen, wiegelte aber ab, dass immer noch unvorhergesehene Sachen passieren könnten. Die Versammlung genehmigte die Ausschreibung sowie die Vergabe im Umlaufverfahren einstimmig. Ausgeführt werden sollen diese Arbeiten im Frühjahr 2020.