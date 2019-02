von sk

Die beiden fünften Klassen des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg haben Neuland betreten. Hierzu wurde der Stundenplan drei Tage lang auf den Kopf gestellt: Statt Unterricht in den verschiedenen Fächern arbeiteten die Schüler in Projektgruppen zusammen.

Das Ziel war, dass einzelne Teams ihr eigenes Gesellschaftsspiel erfinden und einen funktionierenden Prototypen entwickeln. Inhaltliches Thema bildete – bezogen auf den Bildungsplan im Fach Deutsch – das Märchen.

Wie machen es die Profis?

Ganz ohne Hilfe ging es dann doch nicht: So durften am Montagmorgen nach einem Ideen-Brainstorming die Schüler in dem Workshop „Spielideen und Spielemechanismen“ verschiedene Spiele ausprobieren. Dabei ging es darum zu hinterfragen, warum die jeweiligen Entwickler des Spiels bestimmte Regeln eingeführt haben, und welche taktischen Überlegungen der Spieler dazu führen, dass sie das Spiel gewinnen. Nur wer auch solche Aspekte mitberücksichtigt, schafft es, ein gutes Spiel zu erfinden.

Lebhafte Diskussionen konnte man in den Teams vernehmen: Sollen die Spielfiguren durch Karten bewegt werden wie etwa im Spiel Dog oder kann man Rohstoffe bekommen und Gebäude errichten kann wie bei Siedler von Catan? Oder haben wir sogar ganz neue Ideen für unser Spiel?

Die Ideen fließen

In einem weiteren Workshop entdeckten die Schüler die Welt der Märchen mit ihren magischen Merkmalen, sonderbaren Gestalten und Zauberformeln. Nach so viel theoretischem Input strömten die Ideen und fanden Eingang in so manche strategische Überlegung und erste Entwürfe, die eifrig skizziert wurden.

In der ersten Arbeitsphase für die Erstellung muss die Idee zunächst auf dem Papier festgehalten werden. | Bild: Schwarzwald-Gymnasium

Diese Vorstellungen wurden am zweiten Tag wieder aufgegriffen, als die konkrete Arbeit in den einzelnen Teams, die sich alle originelle Namen gegeben hatten, mit einem motivierenden Schlachtruf begann. In dieser ersten Phase ging es darum, einen Rohentwurf der Spielidee zu gestalten und diese Testversion auf Tauglichkeit zu überprüfen.

Meetings, Prototypen, Strategien

Wie es sich in einem richtigen Projekt-Team gehört, gab es regelmäßige Meetings, in denen besprochen wurde, was noch zu tun war und wer was machen könnte, bevor es in die nächste Arbeitsphase ging. Nach der Erstellung des Prototyps musste das Spiel intensiv getestet werden: ist es gut ausgeglichen? Fehlen noch Regeln? Gibt es strategische Schwächen?

Bevor es dann an die Ausarbeitung des Entwurfes ging, erhielten die Fünftklässler in einem weiteren Workshop Hilfen für die digitale Gestaltung des Spielmaterials.

Schüler flechten sogar Zöpfe

Verschiedene Materialien standen bereit für die Ausarbeitung von Spielfeldern, Spielfiguren, Aktionskarten, Spielanleitungen, die die Kreativität der Kinder zur vollen Entfaltung brachte. So wurden geflochtene Zöpfe an Rapunzels Turm heruntergelassen, labyrinthartige Spielpläne gezeichnet, Goldtaler ausgeschnitten und knifflige Märchenfragen auf Karten gebannt, während andere Schüler sich der Formulierung der Spielanleitungen widmeten.

Mit Feuereifer wird am Rapunzelspiel gezeichnet, ausgeschnitten und angemalt. Sogar ein Zopf ist am Turm. | Bild: Schwarzwald-Gymnasium

Am dritten Projekttag sollten die Gestaltungsarbeiten abgeschlossen werden, worauf das Spielen als Höhepunkt angesagt war. Nach einem gemeinsamen Essen, am von den Eltern liebevoll gestalteten Buffet, warteten die Schülerinnen und Schüler voller Neugier gespannt darauf, endlich auch einmal die Spiele der anderen Teams zu testen. So manchen packte dabei die Spielleidenschaft, die auch den einen oder anderen Aufschrei erzeugte – ein Zeichen für ein sehr gelungenes Spielekonzept.

Schüler sowie beteiligte Lehrer sind sich einig darin, dass das Projekt vollends gelungen ist und wesentliche Lerninhalte aus verschiedenen Fächern sowie Sozialkompetenzen spielerisch gelernt oder einfach lernend gespielt wurden.