von Lukas Nagel

Es war ein ganz normales Jahr. Oder zumindest, was die Mitglieder der Musikverein-Trachtenkapelle Gremmelsbach darunter verstehen. Vorstandssprecher Daniel Dresp­ leitete die Hauptversammlung.

In seinem Bericht zeigte sich Dresp erfreut über fünf neue Zugänge in die Reihen der jetzt 48 Musiker, die mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren gut aufgestellt seien und sich im vergangenen Jahr zu 48 Proben und 22 Auftritten getroffen hätten.

Eines der wichtigsten Themen sei für den Verein nach wie vor die Förderung der Jugend. Eine bereits bewährte Kooperation mit der Stadtmusik Triberg hielt Dresp in diesem Zusammenhang für zukunftsweisend. „Durch die Kooperation gelang uns ein reibungsloser Ablauf der Vorbereitung auf die Prüfung für das bronzene Leistungsabzeichen“, bestätigte auch Jugendvertreter Felix Dold.

Frühjahrskonzert steht an

„Ich würde gerne noch weiter an der musikalischen Qualität arbeiten. Wir haben noch Potenzial nach oben“, spornte Dirigent Slawomir Moleta seine Musiker an. Er freute sich besonders auf das Frühlingskonzert in zwei Wochen am 13. April im Triberger Kurhaus.

Kassiererin Michaela Kempf legte mit einer professionellen Präsentation die gute finanzielle Situation des Vereins dar, zu der vor allem das Staudenfest wesentlich beitrage. Kassenprüfer Roland Zeifang bestätigte ihr eine einwandfreie Kassenführung, sodass der Entlastung, die Ortsvorsteher Reinhard Storz leitete, nichts im Wege stand.

Ein Glücksfall fürs Dorf

„Es ist ein Glücksfall, dass wir euch in unserem Dorf haben“, so der scheidende Ortsvorsteher, der gleichzeitig Ehrenvorsitzender der Musiker ist. Eine seltene Ehrung durfte Daniel Dresp an Robert King überreichen. Der ist seit 50 Jahren am Horn mit dabei und lenkte über ein Jahrzehnt auch als Kassierer die Geschicke des Vereins.

Seit 30 Jahren musizieren Stefan Hug und Gerlinde Kienzler, bereits 25 Jahre ist Daniela Dieterle aktiv. Daniel Dresp spielt seit 20 Jahren Posaune im Musikverein. Seit 30 Jahre passives Mitglied ist Thomas Weisser. Er wurde zum passiven Ehrenmitglied ernannt.

Triberg Schwarzwälder Blasmusik unter französischen Palmen Das könnte Sie auch interessieren

Von der Umrahmung der Fasnet im eigenen Dorf bis zum Gastspiel in Tribergs Partnerstadt Fréjus beim traditionellen Omelett-Fest reichten die Auftritte, die die zweite Schriftführerin Melina Keller in ihrem mit Bildern unterstützten Bericht präsentierte.

Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war aber auch das Frühlingskonzert, das 2018 mit den Blasmusikkollegen aus Oberharmersbach bestritten wurde, sowie das Waldfest auf der Staude. „Es ging reibungslos und mit viel Spaß über die Bühne“, lautete das Fazit der Schriftführerin.