Bild: Marc Eich

Die Menschen in der Region – Einheimische wie Touristen – freuen sich über das hochsommerliche Wetter. Egal ob im Naturbad in Schonach, am Wasserfall in Triberg oder rund um Schönwald – überall genießen sie den Tag in der Sonne oder suchen nach einer erfrischenden Abkühlung.

Auf den schattigen Sitzbänken am Blindensee in Schönwald lässt es sich auch bei hochsommerlichen Temperaturen aushalten.

Bild: Marc Eich

Abkühlung von innen bringt in Triberg ein Eisbecher.

Bild: Marc Eich

Abkühlung von außen spendet der Triberger Wasserfall mit seinem feinen Tröpfchennebel diesen Urlaubern. Auch die Bäume werfen wohltuenden Schatten.

Bild: Marc Eich

Im Naturfreibad in Schonach lässt es sich aushalten – und mit so einem Lastwagenreifen sicherlich auch stundenlang.

Bild: Marc Eich

Auf dem Spielplatz im Schonacher Kurpark haben die Kinder Spaß beim Sandeln. Die Wasserversorgung für ordentlichen Matsch ist auch bei Hitze gesichert.

Bild: Marc Eich

Trotz dickem Fell haben diese Hunde auf dem Wohnmobilstellplatz in Schönwald noch Lust, in der Sonne zu spielen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein