von Karl Volk

Er ist der kleinste, dafür der älteste Verein in Gremmelsbach: der Kirchenchor mit seinen 20 Mitgliedern. Und er ist noch der einzige in der Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“, denn Kirchenchöre haben immer mehr Seltenheitswert. Aber keine Spur von Untergangsstimmung: Optimismus und Frohsinn herrschten jetzt bei der Jahreshauptversammlung.

Ein Baustein in hektischer Zeit

Für Vorsitzende Ulrike Kienzler ist der Chor in seiner Bodenständigkeit ein Baustein in hektischer Zeit. So begann auch das gemeinsame Lied: „Musik erfüllt das Leben“. Gleiches kam in den Worten des Dirigenten Martin Kentischer zum Ausdruck, der seit 38 Jahren den Dirigentenstab führt – mit Freuden, weil sich die Sängerinnen und Sänger intensiv dem Kirchengesang hingeben. Das 175-jährige Bestehen des Chores wäre 2019 sonst nicht möglich gewesen.

Kirchliche und weltliche Feier perfekt organisiert

Im Vordergrund des Jahresberichts von Kornelia Kammerer stand dieses Jubiläum, für eine kleine Gemeinde ein großes Fest, die kirchliche wie die weltliche Feier perfekt organisiert von den Mitgliedern. Das kirchliche Jahr bestimmte das Aktionsprogramm: die Adventsfeier für die Gremmelsbacher und die Chormitglieder selbst, die musikalische Gestaltung der Gottesdienste an den Hochfesten, Weihnachten, am Patrozinium, denen jeweils intensive Chorproben vorausgingen. Oft wurden diese durch kleine Nachfeiern verlängert, hielt Kornelia lächelnd fest. Eine Ehrung empfing der Chor durch die Stadt Triberg am Ehrenamtstag. Breiten Raum nahm die Schilderung des Wandertags zur „Hinteren Vogte“ in Schonach ein.

Probenteilnahme sehr zufriedenstellend

Ergänzt wurde der Bericht von Irmgard Storz über die Teilnahme an den Proben: zwischen 71 und 94 Prozent je nach Stimme sehr zufriedenstellend. Die eifrigsten Teilnehmer erhielten ein Präsent. Nie zu fehlen schafften Martin Kentischer, Anneliese Schneider und Maria Dieterle.

Vorbildliche Arbeit des Vorstandes

Der Kassenbericht wurde, von Isolde Duffner geprüft, von Maria Dieterle vorgetragen. Die Entlastung des Vorstands sprach Ortsvorsteher Helmut Finkbeiner mit Zustimmung der Versammelten aus, wobei er mit dem Dank an die vorbildliche Arbeit des Vorstands die besondere Bedeutung des Chores für das kulturelle Leben im Dorf betonte.

Gisela Schlenker seit 60 Jahren Mitglied

Herzliche Dankesworte fand die Vorsitzende des Gremmelsbacher Kirchenchors Ulrike Kienzler für die Ehrung von Gisela Schlenker für 60 Jahre Mitgliedschaft. Sie verwirklichte alle guten Eigenschaften einer treuen Sängerin: Leidenschaft für das Singen, Zuverlässigkeit, Bescheidenheit, Mitwirkung im Hintergrund, das Herrichten des Festsaals für Veranstaltungen, Dekorieren und Aufräumen. Die Geehrte freute sich über Ehrenurkunde und Präsent.

Humorvolle Schriftführerin

Für 40 Jahre als Schriftführerin wurde Kornelia Kammerer geehrt. Im Alter von 17 Jahren übernahm sie das Amt der Schriftführerin und schrieb seither ohne Unterbrechung die Berichte – auf ihre „humorvolle Weise“, wie Ulrike Kienzler formulierte. Ihr Rat im Vorstand ist unentbehrlich, als Mesnerin bereitet sie die Gottesdienste vor, sie singt im Chor mit, ist Kommunionhelferin, kümmert sich um die Noten und erledigt viele weitere Tätigkeiten.

Pfarrer Andreas Treuer sprach namens der Pfarrgemeinde den Dank auch von Bürgermeister Gallus Strobel für allen Einsatz, darüber hinaus für die menschliche Wärme, die von einer solchen Gemeinschaft ausgeht.