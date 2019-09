von Markus Reutter

Die Golden-Retriever-Hündin pflegt auch Kontakt zu den anderen Standbetreibern. Ein besonderes Augenmerk hat der Vierbeiner auf das Wurst- und Fleischsortiment einer Metzgerei aus St. Georgen geworfen, die regelmäßig mittwochs und freitags auf dem Triberger Marktplatz präsent ist. Mitarbeiterin Angelika Hammel weiß so manche Anekdote zu erzählen, wie die Hündin gleich ab Marktbeginn regelmäßig bei ihr vorbeischaut und dabei den ein oder anderen Wurstanschnitt erhält.

Manche Kunden geben von ihrem Einkauf am Wurststand etwas ab, manche kaufen extra ein Würstchen für die Hündin. „Luna wird richtig verwöhnt“, sagt Angelika Hammel.

Im Mittelpunkt

Marktkollege Carl Wiedemann sagt: „Alle schauen auf sie, niemand auf mich.“ Seine Hündin stehe im Mittelpunkt des Interesses der Kunden am Gemüsestand. Seit zehn Jahren kommt er mit Luna auf den Markt. „Sie ist von Anfang an dabei.“

Mittlerweile sei sie recht betagt, habe außerdem Arthrose. Trotzdem bewege sie sich an Markttagen häufiger und gehe auf Leute zu. Wobei sie sich dann zwei Tage im Anschluss erst mal erholen müsse. Früher sei sie als Therapiehund eingesetzt worden, zum Beispiel in Altersheimen oder im Umgang mit jungen Patienten. Doch das sei jetzt angesichts ihres Alters vorbei.

Luna holt das Frühstück ab ... | Bild: Markus Reutter

Ein Kunststückchen absolviert sie auf dem Wochenmarkt aber immer wieder: Angelika Hammel macht ein belegtes Brötchen für ihren Marktkollegen Carl Wiedemann fertig und packt das Brötchen in eine Tüte. Dann ruft sie Luna herbei, die etwa 30 Meter entfernt vor dem Stand ihres Herrchens liegt. Die betagte Hündin trottet langsam näher.

... eilt mit dem Päckchen 30 Meter weiter zum Gemüsestand ... | Bild: Markus Reutter

Angelika Hammel empfängt das Tier mit einer Scheibe Wurst. Die Belohnung für die Trägerdienste ist schnell gegessen. Dann nimmt die Hündin den Rand der Tüte vorsichtig ins Maul und geht damit zurück zu Claus Wiedemann. Der schaut sie stolz an, tätschelt ihr liebevoll den Pelz und nimmt die Tüte mit seinem Frühstück in Empfang.

... wo Herrchen schon wartet. | Bild: Markus Reutter

Mit dem Umsatz auf dem Triberger Wochenmarkt sind Metzgerei-Mitarbeiterin Hammel und Gemüsehändler Wiedemann einigermaßen zufrieden. Wiedemann findet, dass das Geschäft in diesem Jahr angezogen habe. Das hänge eventuell auch damit zusammen, dass der Netto in der Schwendistraße während der Bauarbeiten dort derzeit geschlossen habe.

Obwohl gerade im Sommer Hochsaison ist und viele Tagesgäste in Triberg auch am Marktplatz vorbei laufen, merkt Angelika Hammel das nicht in einem vermehrten Umsatz. Es seien vor allem die Triberger, die bei ihr einkauften. Sie habe viele Stammgäste. „Ich habe tolle Kunden.“

Der Wochenmarkt in Triberg wird mittwochs bis samstags angeboten. Es gibt außer Gemüse, Wurst- und Fleischwaren auch noch Backwaren, Käse und Grillhähnchen.