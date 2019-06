von Dieter Stein

Der zweite Kulturmontag in diesem Jahr fand im Schwarzwaldmuseum statt. Leiterin Angelika Offenburger konnte zu ihrem Bedauern nur wenige Gäste begrüßen, die sich im Kurt-Niemuth-Raum zu einem Vortrag über die Geschichte der mechanischen Tonaufzeichnung eingefunden hatten.

Siegbert Hils, der pensionierte Entwicklungsingenieur und Museumsgäste-Führer im Deutschen-Phono-Museum in St. Georgen, ist ein begehrter Referent historischer Themen und ein ebenso exzellenter Kenner alter Uhren. Und so begeisterte er im Juli 2017 im Rahmen eines Kulturmontags im Triberger Schwarzwaldmuseum die Zuhörer mit einem Vortrag „Der Kampf um die genaue Zeit“.

Erfinder schaffen ein kleines Wunder

Auch für dieses Jahr hatte sich Hils wieder eines anspruchsvollen Themas angenommen. Mit seinem Referat „Von der Nadel in die Rille“, erklärte Hils „das Wunder“, wie der Ton auf die Schallplatte kam. Er präsentierte eindrucksvoll die Geschichte einer Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, mit welcher unter anderem die Namen wie Thomas Alva Edison und dem Deutsch-Amerikaner Emil Berliner untrennbar miteinander verbunden sind.

Der eigenwillige Edison, der oft als der „König der Erfinder“ gepriesen wird, entwickelte im Jahr 1877 einen Phonographen, der ihn weltberühmt machte. Mit diesem Gerät war es ihm als erstem Menschen gelungen, Stimmen aufzunehmen und diese wieder abzuspielen. Die erzeugten Schallwellen wurden in Tiefschrift auf eine Zinnfolie eingraviert. Um diese wieder hörbar zu machen, musste die Nadel an den Anfang der gravierten Rille gesetzt werden. Dieses System hatte den Nachteil, dass die Walze nicht ausgetauscht werden konnte.

Gewachste Pappe schlägt Zinnfolie

Dies erkannte der Schotte Alexander Graham Bell und entwickelte 1886 die erste Phonographenwalze aus einer Papp-Röhre, die mit einem Wachsüberzug versehen war. Diese konnte ebenfalls Schallwellen aufzeichnen und im Gegensatz zu Edisons Erfindung, ausgetauscht werden.

Der 1851 in Hannover geborene Emil Berliner hingegen, der aus einfachen Verhältnissen stammte, wanderte mit 19 Jahren nach Amerika aus. Er erfand das Grammophon (Plattenspieler) und „einen scheibenförmigen Tonträger“, die Schallplatte, deren Namensgeber er war.

Musik für die Massen

Seine Erfindung war, dass Schallwellen in Seitenschrift auf einen Zylinder oder eine Scheibe geritzt werden. 1887 meldete er beides mitsamt einem entsprechenden Aufnahmegerät zum Patent an. Der Vorteil der Scheibe gegenüber des von Edison erfundenen zylinderförmigen Tonträgers war die einfache Reproduzierbarkeit. Die Zylinder von Edison mussten einzeln bespielt werden und waren so für den durchschnittlichen Verbraucher fast unerschwinglich.

Schellack tritt Siegeszug an

In einem Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelten Gießverfahren konnten Schallplatten, die aus Hartgummi bestanden, durch höhere Stückzahlen wesentlich billiger hergestellt werden. Später verwendete Berliner eine Pressmasse, die im Wesentlichen aus dem Bindemittel Schellack bestand.

Der Siegeszug der Schellack-Schallplatte war nicht mehr aufzuhalten. Einstige Weltfirmen wie Perpetuum Ebner und Dual stellten qualitativ hochwertige Plattenspieler her. Die beiden Firmen der Familie Steidinger aus St. Georgen beschäftigten einst tausende Mitarbeiter.

Hils verstand es, den Zuhörern anhand von Dokumenten, Bildern und Videosequenzen das komplexe Thema auf interessante Weise näherzubringen.

Vom Orchestrion zu MP3

„In unserer heutigen Zeit von PC, Smartphone und MP3-Player ist die Musikkonserve in jeder Größe, Anzahl und Qualität überall und jederzeit möglich. Das war aber nicht immer so. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren Orchestrien und andere Musikinstrumente, welche festprogrammierbare Melodien abspielen konnten, bekannt. Und diese sind im Triberger Schwarzwaldmuseum in vielfältiger Zahl und Ausführungen zu finden. Die Aufzeichnung und Speicherung von Sprache, Gesang und Orchestermusik war ein Wunschtraum, der erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch Erfindungen möglich gemacht wurde“, führte Hils aus.

Emil Berliner hat unter anderem das Grammophon und die Schallplatte erfunden. | Bild: PMDesign – adobe.stock.com