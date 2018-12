von Rita Bolkart

Die Stimme

Rebecca Weisser ist, als Ehefrau von MitorganisatorThomas Weisser, von Beginn an dabei und unterstützte das Vorhaben in jeder Weise. Mit ihren Gesangsauftritten unterhält sie auf der Naturbühne und im Kurhaus die Besucher mit internationalen Weihnachtsliedern und Gospelsongs. Hinter den Kulissen ist sie in der Verwaltungsabteilung für die Buchungen zuständig und für weitere Verwaltungsaufgaben zuständig. „Das wird immer mehr und ist ganz schön aufwendig“, kommentiert sie ihre Erfahrungen.

Michael Feser ist an der Feuershowbühne bereits seit 14 Jahren im Einsatz. | Bild: Rita Bolkart

Lebensversicherung

Michael Feser, seit 15 Jahren beim Weihnachtszauber aktiv, ist im Bereich der Feuerbühne tätig. Er hält den Feuerkünstlern den Rücken frei und sorgt für die Sicherheit. So gewaltig, wie in diesem Jahr erlebte er den Wasserfall ganz selten. Bei heftigem Niederschlag, weiß er, dass der Pegel schnell steigen kann. Dass das Wasser über den Steg der Feuershow schießt, ist die Ausnahme und erfordert schnelles Handeln. Und so gehörte er zu den fleißigen Helfern, die am Dienstagmorgen die eilig abgebaute Feuershow wieder an Ort und Stelle für die Auftritte installierten.

Isabella Wackerzapp fotografiert in ihrem Mini-Fotostudio alle von ihrer besten Seite. | Bild: Rita Bolkart

Gute Foto-Fee

Isabella Wackerzapp ist Fotografin und ebenfalls seit 15 Jahren beim Weihnachtszauber mit ihrem mobilen Fotostudio dabei. Der Eisbär, der in der Kulisse steht und ihr hilft zauberhafte Winterfotos zu schießen, war 2004 schon im Einsatz. In den Anfangsjahren zimmerte jeder seine Weihnachtszauber-Hütte selbst zusammen und das dauerte dann schon mal etwas. Vieles habe sich seither verändert, aber eines hat sie vom ersten Jahr an beibehalten: Sie ist die gute Fee, die die Organisatoren Thomas Weisser mit Springerle und Rainer Huber mit Hildaplätzchen versorgt. (rib)