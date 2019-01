von Hans-Jürgen Kommert

Trotz einer kleinen Schleuderpartie waren sie gekommen – zwei Musiker bereicherten einmal mehr den Klinikalltag der Patienten. Sie sind wohl eine der Formationen, die derzeit am häufigsten in der Asklepios-Klinik Triberg zu Gast sind. Das Duo nennt sich „Two Voices“. Ute Herchenbach und Richard Ritschy Schuster haben sich vor einiger Zeit aus einem musikalischen Quartett gebildet.

Zu wenig Auftritte, zu einseitig der Sound. Nun bringen sie ihren sehr eigenen Sound auf die Bühne. Mit ihren Songs und Liedern holten sie die Besucher ihres kleinen Konzerts ab zu einer Reise durch Raum und Zeit.

Bunte Vielfalt

Neben Eigenkompositionen des bekennenden Country-Fans Ritschy Schuster singen und spielen die Beiden nämlich beinahe alles. Da traut man sich an musikalische Oldie-Highlights wie „No, je ne regret rien“ ebenso heran wie an Titel der Knef mit „Der alte Wolf“. Schon der Start war der Hammer – nach Hannes Wader „Heute hier, morgen dort“ von 1972 kam direkt „Mr. Rock and Roll“ von Amy Macdonald. Neben dem Kriminal-Tango bestachen auch „Black velvet“ oder „I got you babe“.

Begeistertes Publikum

Ganz offensichtlich machte den Gästen der Klinik die Wanderung durch die Musikstile der verschiedensten Epochen wirklich Spaß, denn sie sparte nicht mit Applaus, sangen und summten im Gegenteil mit. Vor allem Ritschy wusste zu praktisch jedem Titel einige Dinge zu erzählen, die man überall hört. Diesmal fanden allerdings nur wenige Gäste aus der Umgebung den Weg in die Klinik, die Meisten waren wohl einfach froh, nicht mehr auf die Straße zu müssen.

Am Ende ging es doch nicht ohne Zugaben: „Ring of Fire“, so ganz nach dem Geschmack von Richard Schuster und, durchaus passend, „Gute Nacht Freunde“, folgten auf das letzte offizielle Lied „Que sera sera“.