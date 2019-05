von Hans-Jürgen Kommert

Im 60. Jahr des Tierschutzvereins Triberg konnte die Vorsitzende Angela Nock nur rund ein Dutzend der rund 250 Mitglieder in der Schwarzwald-Residenz begrüßen. Viel Arbeit habe man geleistet, im Sommer musste man sogar einen Aufnahmestopp für Pensionstiere verhängt. Eine reichliche Auswahl an Fundtieren und Verlustmeldungen gab es auch im letzten Jahr wieder. Kleinvögel und Fledermäuse nehme man an und leite sie direkt weiter an die Expertin für solche Tiere weiter, an Ellen Claaßen in Villingen. Drei Sittiche seien zugeflogen, nur einer wurde tatsächlich vermisst. Von sechs vermissten Schildkröten wiederum wurden lediglich drei wieder gefunden.

Kirchenmaus darf nicht fehlen

Eine Maus in der Kirche führte zu einer Panikattacke, eine zahme Ratte im Hausgarten dagegen nicht. Letztere habe man an die Rattenhilfe weiter gegeben. 15 Anfragen gab es wegen Katzenhaltung in der Wohnung, die habe man weitergeleitet an St. Georgen; für Meerschweinchen gebe es die Meerschweinchenhilfe Baar. Insgesamt habe der Verein mehr als 500 Anfragen beantwortet – mal per Mail, mal per Whats­-App, schriftlich oder telefonisch oder auch persönlich. Aktuell habe man in der Auffangstation in der Retsche zwölf Katzen, zwei Kaninchen und zwei Meerschweinchen. Gemeinsam mit den Imkern habe man einen Tag der Offenen Türen in der Retsche gefeiert. Als enorme Hürde habe sich die Datenschutzverordnung erwiesen, doch letztlich sei sie gemeistert.

22 Tiere ermittelt

21 Fundhunde wurden versorgt, dazu neun weitere, die direkt von den Findern versorgt wurden. Dazu kamen 16 Katzen, neun wurden direkt vom Finder behalten. 22 Tiere konnten vermittelt werden. Vier Katzen verstarben, fünf fand man überfahren. Alle diese Dinge sorgten dafür, dass die Auffangstation an 132 Tagen mit Hunden und an 176 mit Katzen gefüllt war – 528 Arbeitsstunden für die Helfer. Im Frühjahr habe die Auffangstation zusätzlich Farbe erhalten.

Verein über Jahre finanziell abgesichert

Einen sehr positiven Kassenbericht stellte Kathrin Krake vor. Zumindest für die nächsten Jahre muss man nicht um den Verein bangen, obwohl erneut hohe Tierarzt- und Futterkosten die Kasse belasteten. Rückläufig seien in den letzten Jahren die Kosten für die Kastration von Katzen. Nachdem die Kassenprüferinnen grünes Licht gegeben hatten, lobte Bürgermeister-Stellvertreter Friedhelm Weber das enorme Engagement des Vereins. Er freue sich immer über den „Osterbrief, der eine herzerfrischende Angelegenheit“ sei. Er freue sich, dass die Vereine trotz knapper Kassen nun mehr Geld von der Stadt erhielten – zumal ja gerade der TSV auch Aufgaben übernehme, die eigentlich Gemeindesache seien.

Gefeiert wird mit den Imkern

Im Mittelpunkt stehe in diesem Jahr das 60-jährige Bestehen des Vereins, zugleich das 50-Jährige der Tierauffangstation – beides werde wieder gemeinsam mit dem benachbarten Imkerverein gefeiert. Auch am 24- und Zwölf-Stunden-Schwimmen werde der Verein wieder teilnehmen, wie Angela Nock zuversichtlich mitteilte. Verabschiedet aus dem Beirat wurden nach 15 Jahren Angelika Haaga und aus dem Kreise der Gassi-Geher Gaby Theurer.