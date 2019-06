von Dieter Stein

Ein Jubiläum zu feiern, ist eine schöne Sache. Besonders, wenn der Jubilar ein ansehnliches Alter erreicht hat, wie die Stadt- und Kurkapelle Triberg. Sie wurde am Fronleichnamstag 1769 gegründet und feiert in diesem Jahr unter dem Motto „Verdammt gut gehalten ...“ ihren 250. Geburtstag.

Sehenswerte Exponate

Und so wird zum Auftakt der Festlichkeiten, die vom 22. bis 30. Juni dauern, noch bis zum 14. Juni in der Kundenhalle der Sparkasse Triberg eine öffentliche Ausstellung gezeigt, in welcher sehenswerte Exponate, wie Uniformen und zahlreiche historische Protokolle präsentiert werden.

Oben: Am Samstag wurde, neben weiteren Jubiläumsartikeln, die Broschüre auf dem Triberger Marktplatz am Stand der Stadt- und Kurkapelle verkauft. Mitte: Vier Generationen von Musikern freuen sich über die Festschrift, die zur 250-Jahrfeier der Stadt- und Kurkapelle Triberg herausgegeben wurde. Hintere Reihe von links: Dominik Wiebel (alte Konzertuniform), Martin Marx (neue Konzertuniform), Bernd Schätzle (Kittel Narrenzunft Triberg), Kevin Ramsteiner (Stadtmusiker-Shirt). Vordere Reihe: Dirigent Hansjörg Hilser (historische Uniform), Vorstandsmitglied Katharina D‘ Angelo (neue Konzertuniform), angehender Zögling Raphael D‘ Angelo (historische Uniform), Sabine Ketterer (Kittel Narrenzunft Triberg), Zögling Dariana Oros (Jugendkapellen-Shirt), Ehrenvorsitzender Nikolaus Arnold (alte Konzertuniform). Unten: Die Stadt- und Kurkapelle Im Jahr 1899 mit dem Schellenbaum in der Mitte. | Bild: Sandra Arnold

Die Stadt- und Kurkapelle belässt es jedoch nicht nur bei dieser Dokumentation, sondern hat in aufwendiger und zeitintensiver Arbeit eine etwa 180-seitige Festschrift erstellt, in der ein großes Stück Triberger Geschichte in übersichtlicher Form bewahrt wird.

Eine siebenköpfige Crew zeichnet für diese Dokumentation verantwortlich. So bildeten Sabine Ketterer, Nikolaus Arnold, Hansjörg Hilser, Bernd Schätzle und Martin Marx die Redaktion und für die Gestaltung und das Layout waren Kevin Ramsteiner, Martin Marx und Sven Ketterer zuständig.

Enormer Aufwand bringt Spaß

„Der zeitliche Aufwand war enorm, aber die Arbeit hat allen viel Spaß gemacht und das Ergebnis kann sich sehen lassen“, strahlte der Ehrenvorsitzende der Kapelle, Nikolaus Arnold, bei der Vorstellung der Broschüre. Außer ihm, dem Vereinsvorstand mit Katharina D‘Angelo, Petra Eschle und Matthias Allgaier sowie dem Dirigenten Hansjörg Hilser dokumentieren noch weitere Persönlichkeiten in ihren Grußworten die Verbundenheit zur Stadt- und Kurkapelle.

Darunter auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Bürgermeister Gallus Strobel, der Verbandspräsident des Blasmusikverbands Schwarzwald-Baar, Heinrich Glunz, Landrat Sven Hinterseh und der Bezirksvorstand der Raumschaft Triberg, Joachim Müller aus Schonach.

Los geht es bereits 1709

Neben einem ausführlichen Tabellenwerk, das Vereinsvorsitzende, stellvertretende Vorsitzende, Dirigenten, Ehrenmitglieder und Leistungsabzeichenträger auflistet, weist das Heft eine detaillierte Chronik auf, die bereits 1709 – vor der Vereinsgründung – beginnt und im Jubiläumsjahr endet.

Trotz der Vielzahl von Schwarzweiß- und Farbfotos aus den Archiven des Vereins wäre die Bezeichnung Bilderbuch fehl am Platz, denn die ausführliche Dokumentation kann letztendlich als ein Nachschlagewerk mit hoher Qualität bezeichnet werden.

Neben unzähligen Fachberichten kommt auch der Humor nicht zu kurz. So erfahren die Leser, was sich an einem Rosenmontag in der Metzgerei Scheib zutrug, als die Musikanten von der Seniorchefin Hildegard Scheib mit einem Bratwurst-Hut verwöhnt wurden. Dass die Stadt- und Kurkapelle aus der Triberger Kulturszene nicht mehr wegzudenken ist, verdeutlicht schon das breite Spektrum der Auftritte der Musikanten. „Wir sind bei Fastnachts-Veranstaltungen, der Fronleichnamsprozession bis hin zum ‚Rum isch rum‘ und auch anderen ernsthaften Pflichtterminen gerne unermüdlich im Einsatz“, sagt Arnold.

Selbst Alltagliches wird bewahrt

„Damit auch alltägliche Vorkommnisse des Vereins nicht in Vergessenheit geraten, habe ich während meiner Amtszeit als Vereinsvorsitzender für das Archiv zusätzlich Jahrbücher für den Zeitraum von 2001 bis 2013 mit vielen Bildern und Zeitungsberichten angefertigt“, sagt der Ehrenvorsitzende.

Die Festschrift im Format DIN A4 wurde in einer Auflage von 550 Stück hergestellt. Sie ist für jeden historisch und an der Vereinsgeschichte Interessierten ein einmaliger Fundus sowie eine lesenswerte und sorgfältig recherchierte Dokumentation.