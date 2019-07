von Dieter Stein

Im Kurt-Niemuth-Raum des Schwarzwaldmuseums Triberg hat der dritte Kulturmontag dieses Jahres stattgefunden. Hierzu konnte Museumsleiterin Angelika Offenburger den Referenten Karl Volk aus Gremmelsbach begrüßen. Der bekannte Historiker und Autor vieler heimatkundlicher und lokalhistorischer Veröffentlichungen hatte sich auch bei seinem dritten Vortrag wieder eines komplexen Themas angenommen – „Die Verehrung des heiligen Gregorius in Villingen“.

Neuhausen ob Eck Die gute Laune vertreibt den Regen: Wie fast 60.000 Besucher auf dem Southside-Festival feiern Das könnte Sie auch interessieren

Der pensionierte Lehrer, der seine Zuhörer mit seinen Vorträgen stets zu begeistern weiß, verstand es erneut, ein schwieriges Thema allgemein verständlich näherzubringen. Man fühlte sich unweigerlich in den Hörsaal einer Volkshochschule versetzt. Leider hatten nur wenige Personen den Weg ins Museum gefunden, was sicherlich der extremen Wetterlage geschuldet war.

Leben und Sterben eines Märtyrers

„Was Sie heute Abend erwartet, ist ein Blick auf Aspekte der Kirchengeschichte von ihren Anfängen bis in die Neuzeit. Darzustellen ist das Leben und Sterben des Märtyrers Gregorius, soweit es rekonstruierbar ist“: mit diesen Worten eröffnete Volk seinen Vortrag, den der Gremmelsbacher anhand sorgfältiger und zeitaufwendiger Recherchen zusammengestellt hatte.

Museumsleiterin Angelika Offenburger und Referent Karl Volk aus Gremmelsbach. | Bild: Dieter Stein

Der Redner beschrieb die Verehrung von Heiligen und Märtyrern, die in der Zeit nach dem Reformkonzil in Trient – 1545 bis 1563 – eine Renaissance erlebte. Das bedeutete für die Volksfrömmigkeit eine Hochschätzung ihrer Reliquien. Allein in Villingen wurden vier Schutzpatrone verehrt: Benedikt, Gregor, Theodor und Coelestina.

Unglaublicher Aufwand

Volk berichtete von der Hochschätzung der Reliquien von Heiligen, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert betrieben wurde. Faszinierend, mit welchem Aufwand beispielsweise die Gebeine Gregors im Rahmen einer großen Feierlichkeit überführt wurden.

Paris In der Unterwelt von Paris Das könnte Sie auch interessieren

Kosten und Mühen schienen keine Rolle zu spielen, denn mit großem Pomp haben die Menschen seine Überreste zur Kirche Sankt Johann getragen und auf den Hochaltar gestellt. Zum Festgottesdienst, der „Translation“, formierte sich eine Prozession, um die Gebeine mit „zärtlichster Andacht“ zu begrüßen.

„Würden wir nur auf das kirchliche Leben um die Reliquienverehrung des heiligen Gregor in Villingen sehen, so wäre unser Geschichtsbild unvollständig. Ein Blick in die Nachbarorte wie nach Triberg ist unerlässlich“, so Volk.

Siebenjährige macht Triberg zum Wallfahrtsort

In Triberg wurde im Jahr 1644 die siebenjährige Barbara Franz von einem schweren Augenleiden geheilt und ein Jahr später wurde Friedrich Schwab vom Aussatz geheilt. In beiden Fällen werden diese Heilungen einem Marienbild zugeschrieben. Daraus entwickelte sich Triberg – im Gegensatz zu Villingen mit seinen vier Schutzpatronen – zum Wallfahrtsort „Maria in der Tanne“.

Höhepunkt im religiösen Leben war die kurze Zeit von Clemens Maria Hofbauer. Der berühmte Pater von Wien übernahm im Jahr 1805 für einige Monate die Seelsorge am Wallfahrtsort. Er war Patron der Stadtkirche und Pfarrei Triberg.

Konstanz Diese Kirche ist stumme Zeugin nicht nur des Konzils vor 600 Jahren Das könnte Sie auch interessieren

„Lähmendes Entsetzen ergriff Tribergs Stadtvertreter, als unter Kaiser Josephs II. die Wallfahrt verboten und die Zahl der Feiertage eingeschränkt wurden“, sagte Volk.

Reliquie unter Glas unter Holz

Auf die Frage nach der Heiligen Serena, die in einem Seitenaltar der Triberger Wallfahrtskirche aufgebahrt ist, ging Volk ein, und meinte: „Die Märtyrin, deren Reliquie von dem Eremiten Franz Brugger aus Furtwangen in Rom ausgelöst wurde, kam über Rottenmünster nach Triberg und wurde in feierlicher Prozession im April 1751 unter Teilnahme des Reichsprälaten Hieronymus zur Wallfahrtskirche gebracht.“

Die hölzerne Abdeckplatte auf dem Glasschrein wird zu bestimmten kirchlichen Ereignissen entfernt. Beispielsweise zum Fest Maria Himmelfahrt am 15. August, dem Patrozinium der Triberger Wallfahrtskirche.