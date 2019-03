von Dieter Stein

Der Tag der Oberstadt am Rosenmontag im „Bergseestüble“ stellt einen Höhepunkt im Triberger Fasnetgeschehen dar. So machten sich viele Vereinsmitglieder und andere närrische Gäste frühzeitig auf den Weg, um einen der heiß begehrten Sitzplätze zu ergattern. Oberbürgermeister Pfiffer III, alias Matthias Klausmann, hieß die Träger des Wohlfühlordens, die Jubilare sowie die Ehrengäste willkommen.

Ein Treuer wird zum Läufer

Die Samschdig-Spättle, die Radautrommler sowie Bürgermeister Gallus Strobel nebst Ortsvorsteher Reinhard Storz aus Gremmelsbach mischten sich unters närrische Volk. Erstmals nahm an dem närrischen Symposium auch Pfarrer Andreas Treuer teil, der vom Narrenchef versehentlich als „Pfarrer Läufer“ begrüßt wurde.

Hochkarätige Abordnungen der Zünfte Triberg, Gremmelsbach, Schonach und Narren aus Freiamt vervollständigten den illustren Kreis. Aus Schönwald war der frühere Kreisrat Lukas Duffner angereist, um sich närrischen Wind um die Nase wehen zu lassen. Für internationales Flair sorgte Paul Bruppacher aus der Schweiz, der seit vielen Jahren mitfeiert. Für musikalische Ekstase sorgte die Raumschaftskapelle, die kurzerhand vom Pfiffer in die „Oberstädtler Barockkapelle“ umgetauft wurde. Vom Narrenboss wurden 13 Personen für 15 und 40 Jahre mit einer Urkunde und einer Anstecknadel in Silber und Gold geehrt.

Pfiffer III. eröffnet mit Paukenschlag

Nach diesen Regularien ging es ohne Umschweife zum Programm über, das gleich mit einem Paukenschlag begann: Gerdi Kienzler und Pfiffer III. gaben die neue Triberger Hymne in oberstädtischer Form zum Besten.

Bereits zum vierten Mal unterhielt das Spättle Jens Wallishauser die Narren, das in seiner nachdenklichen und kommunal- wie weltpolitischen Rede Politikern gehörig den Kopf wusch.

Sogar auf priesterlichen Beistand brauchten die Gäste nicht zu verzichten, denn Dieter Stein nahm einigen ausgesuchten Narren in seiner mit Beifall bedachten „One-Man-Show“ als Seelsorger eine humorige Beichte ab.

Danach wurde vom Vereinsvorstand der 19. Wohlfühlordensträger, der Triberger Musiker Jürgen Eschle, gekürt. Er ist das dienstälteste Vereinsmitglied der Stadt- und Kurkapelle. Ordensträger Walter Dold hielt eine Laudatio, die er in gereimter Form wiedergab. Der neue Ordensträger stellte einige Überlegungen zum Fasnetverlauf an.

Gallus und seine Hühner drehen auf

Närrische Ehrungen gibt es für 15- und 40jährige Mitgliedschaft in der Narrengemeinde Oberstadt für (von links): Volker, Nina und Ute Fleig sowie (von rechts) Hermann Beutel, Rolf Seiler und Wolfgang Hehl. Bürgermeister Strobel eröffnet die »s’McGallus-Kette« in Triberg, und den Wohlfühlorden erhält Jürgen Eschle (Mitte) von »Gallus und seinen Hühnern«. | Bild: Dieter Stein

Nun kam der erwartete Beitrag von „Gallus und seinen Hühnern“, die in persona von Matthias Klausmann, Felix Kentischer und Michael Duffner verkörpert wurden. Das Publikum staunte, als die kleine Bühne zum Indoor-Campingplatz-Unterstadt umfunktioniert wurde. In der Persiflage auf das geplante Projekt auf dem Areal der früheren Schwarzwälder Metallwarenfabrik lobten die Camper das neue Engagement der Stadt und ließen ihren Visionen freien Lauf. Sie versprachen sich von diesem Vorhaben eine Entschleunigung, sahen aber auch die enormen Vorteile, die diese Art des Campings bringen wird. Neue Gastronomie, neue Ladengeschäfte werden angesiedelt und so Camper-Massen nach Triberg geholt.

Strobel eröffnet Fastfood-Bauchladen

Auch an eine neue Fastfoodkette wurde gedacht, und Bürgermeister Gallus Strobel präsentierte sich bereits mit seinem fertigen Konzept, sprich Bauchladen, dem Publikum. Frenetischer Beifall war ihm sicher. Aber auch einige tief sitzende Witze wurden während des imaginären Grillens auf der Bühne zum Besten gegeben. Was Klausmann, Kentischer und Duffner in diesem Sketsch darboten, war Kabarett vom Feinsten. Auch diese Darbietung wurde mit anhaltendem Beifall belohnt.