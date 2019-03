von Priska Dold

Es ist immer wieder erstaunlich, wie ideenreich ein Fasnet-Umzug sein kann.

Fasnetlich angepasst sind auch die Mitglieder der Trachtenkapelle, unermüdlich sorgen sie den ganzen Nachmittag über für musikalische Unterhaltung. | Bild: Dold, Priska

Die neuesten Verfahren zur Wiederaufbereitung von Jauche zu allerbestem Trinkwasser führten die Mitglieder der Nußbacher Feuerwehr beim Fasnet-Sonntagsumzug in Nußbach vor. Eine große Anzahl Wölfe stellte der Geflügelzuchtverein und auch die lustigen Clowns von der Chorgemeinschaft gaben ein buntes Bild ab. Eine Interessengruppe brachte den Schwarzwald ins Spiel: „Wer Qualität sagt, muss Schwarzwald meinen.“ Da war alles vertreten: von der Milch über die Kirschtorte bis zur Schwarzwaldkuh.

Für Schwarzwälder Qualität verbürgen sie sich: Von der Kirschtorte über Schwarzwaldreh zur Milchkanne, alles echt. | Bild: Dold, Priska

Tolle Übungen präsentierten die Mitglieder des Sportvereins als eine „tierische Gymnastikgruppe“. Piraten nahmen am Umzug teil, Astronauten, die grün-weißen Frösche, Cordula Grün und natürlich der Elferrat, die Garde, die Katzen, die Gflechtwiiber und die Strohdrescher.

Die Fußballer-Frauen präsentieren sich beim Sonntagsumzug in Nußbach mit ihrem Nachwuchs als Piraten verkleidet. | Bild: Dold, Priska

Angeführt wurde der Zug von der Trachtenkapelle. Lange noch wurde auf dem Kirchplatz geschunkelt und so herrschte bei allen Narren beste Stimmung bis in den Abend hinein, denn die Narren und Zuschauer fanden sich anschließend in der Festhalle ein und das fröhliche Treiben hielt noch lange an.