von Hans-Jürgen Kommert

Triberg (hjk) In der Zunftstube der Narren in den Katakomben des Schulhauses feierten ausgelassen und außer Rand und Band die Triberger „Wieber“, derweil die Narren draußen schon eifrig damit beschäftigt waren, die Fasnet zu suchen.

Nachdem sie endlich gefunden war, hängten die Narren die symbolhafte Puppe auf dem Latschariplatz auf Geheiß von Zunftmeister Volker Fleig vor dem altehrwürdigen Rathaus auf, was Oberteufel Armin Effinger virtuos erledigte.

Dass die Stadt- und Kurkapelle Triberg auch närrisch kann, ist bekannt. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Die Stadt- und Kurkapelle unter Leitung von Martin Mayer blies und trommelte, was das Zeug hielt. Dann endlich war es soweit – der Zunftmeister ließ endlich die Teufelshorde „von der Kette“, und die stürmten in Windeseile ins Rathaus. Da nützte weder der heftige – und sowieso nicht ganz ernst gemeinte – Widerstand des Bürgermeisters, noch die genauso „brutale“ Gegenwehr einiger Gemeinderäte – letztendlich kapitulierten sie vor der Teufelsmacht, und der riesige, symbolische Rathausschlüssel wechselte vom Bürgermeister in die Hände der Narren. Im Anschluss lud Gallus Strobel alle Anwesenden zu einem Umtrunk in den handgeschnitzten Rathaussaal ein – obwohl soeben entmachtet.

Für eine Woche entmachtet

Das Rathaus befindet sich nun also seit Mittwochabend fest in Narrenhand. Für beinahe eine Woche ist Bürgermeister Gallus Strobel entmachtet. Er habe sich mit Händen und Füßen gegen seine Entmachtung gestemmt, behauptete Narrenchef Volker Fleig, dabei sah der Schultes eigentlich eher fröhlich aus.

Die weitere Termine der Fasnet: Am heutigen Schmotzigen Dunschdig ziehen ab 15 Uhr die jungen und auch alten Narren mit der Katzenmusik durchs Städtle. Gruselig wird es ab 19 Uhr, wenn wieder hunderte der berühmten Triberger Teufel mit Fackeln durch die Stadt ziehen und vor dem Rathaus ihren schaurig-schönen Teufelstanz zelebrieren.