von hans-Jürgen Kommert

Beim Jubiläum der Stadt- und Kurkapelle Triberg durfte auch der Nachwuchs nicht fehlen: Ein unverwechselbarer Auftritt der Jugendkapelle unter Leitung von Martin Mayer, der wieder einmal auch den Rapper gab.

Musikalisch begleitet die Jugendkapelle den Rapper Martin M. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Um auf sich aufmerksam zu machen, spielten die jungen Musiker bei sengender Hitze zunächst auf dem Marktplatz, zogen dann per Wasserfall-Express zum Bergsee, um über den Wasserfall vor das Kurhaus – stets mit instrumentaler Begleitung. Dort nahmen sie im Schatten Platz und unterhielten mit einigen modernen Stücken. Allein schon die Aussicht auf ein kühles Getränk an Plätzchen unter Sonnenschirmen sorgte dabei für eine ordentliche Besucherkulisse, die auch die Darbietungen der jungen Musiker genoss.

Dass dabei nicht alles bierernst genommen wurde, bewiesen Fragen wie: „Wer schätzt am besten, wie viele Liter Wasser in eine Tuba passen?“ 15 Liter konnten in eine alte Jugendtuba gefüllt werden.

Spannende und lustige Spiele runden den Spielnachmittag ab. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Später machten die Jungmusiker Platz für ihren Nachwuchs – da war die Bläserklasse drei der Grundschule und die Viertklässler, die jeweils von Hansjörg Hilser unterrichtet werden. Und da waren die „Noten-Chaoten“, die eigentlich den Bläserklassen entwachsen und dennoch weitermachen wollten. Unter der Leitung von Annette Mildenberger zeigten auch sie, was sie bereits können.

Jungmusiker aus Schonach, Nußbach, Schönwald und Triberg konnten sich dann in Mannschaftswettbewerben beweisen. Am Ende gaben auch die Musiker der Jugendkapelle Schonach-Nußbach unter Leitung von Simon Wiesenbach ihre Visitenkarte ab.