von Hans-Jürgen Kommert

Nach den Kommunalwahlen hat in Triberg die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats stattgefunden. Laut Bürgermeister Gallus Strobel wurde das Wahlergebnis seitens der Rechtaufsicht als verbindlich und rechtens bestätigt.

Trotz einer umfagreichen Tagesordnung fiel die konstituierende Sitzung des Stadtrats gewohnt kurz aus. Bei den meisten Tagesordnungspunkten ging es um die Verpflichtung der neu- und wiedergewählten Gemeinderatsmitglieder und die Verteilung der Zusatzämter.

Recht und Pflichten

Gemäß Gemeindeordnung wurde nach Verabschiedung ausgeschiedener Ratsmitglieder der neue Gemeinderat verpflichtet. Bürgermeister Gallus Strobel machte die Ratsmitglieder zunächst auf die verschiedenen Rechte und Pflichten eines Bürgervertreter aufmerksam, so die allgemeine Treuepflicht, Verschwiegenheitspflicht, das Recht zur Mitwirkung, aber auch die Pflicht zur Teilnahme an der Nachsitzung, wie er schmunzelnd erklärte, das Fragerecht oder das Minderheitenrecht. „Wir gehen offen, konstruktiv und mit gegenseitigem Respekt miteinander um, und das sollte auch so bleiben“, sagte er.

Danach sprachen er und die Ratsmitglieder die Verpflichtungsformel, die ihnen schriftlich vorgelegt worden war. Nachdem alle ihre Unterschrift geleistet hatten (bis auf zwei entschuldigte Mitglieder), wurde die Geschäftsordnung des Gemeinderats beschlossen – die der bisherigen entspricht.

Die drei Neuen im Gemeinderat sind Sandra Sieber ... | Bild: Foto Carle Triberg

... Burkhart Müller ... | Bild: Archiv

... und Lothar Hoch. | Bild: Archiv

Neu im Gremium sind seitens der CDU Burkhart Müller und Lothar Hoch, bei den Freien Wählern Sandra Sieber.

Stellvertreter-Trio ist komplett

Flott verlief auch die Wahl der Bürgermeisterstellvertreter. Jeweils bereits vorgeschlagen von den Fraktionen, wurden seitens der CDU als erster Bürgermeisterstellvertreter Reinhard Storz gewählt, als zweiter Stellvertreter wie bisher Klaus Nagel (FWV), als dritter Stellvertreter fungiert Friedhelm Weber (SPD).

Fraktionsvorsitzender der CDU bleibt Klaus Wangler, Vertreterin ist Beate Adam. Michael Hummel und Stellvertreter Klaus Nagel werden sich künftig für die Fraktion der Freien Wähler agieren, bei den Sozialdemokraten wird Fraktionssprecherin Susanne Muschal von Ute Meier vertreten.

Gremium entsendet Vertreter

Als Vertreter in den Gemeindeverwaltungsverband schickt die CDU Reinhard Storz, vertreten durch Beate Adam sowie Rafael Kammerer (Vertretung Martin Mayer), die Freien Wähler Helmut Finkbeiner (Stellvertreter Michael Hummel), bei der SPD ist es Fritz Maier (Stellvertreterin Ute Meier).

Im Anschluss an die Verpflichtung konnte der Bürgermeister noch einige Ehrungen vornehmen.

Heinz Hettich ist seit 25 Jahren Mitglied im Ortschaftsrat Nußbach, und seit 18 Jahren Gemeinderat. Seit Januar 2001 ist er zudem Ortsvorsteher und gehört dem Ältestenrat an. Seitens des Städtetags wurde er für 20 Jahre Gremienmitgliedschaft geehrt, dazu erhielt er bereits die Landesehrennadel. Die Stadt Triberg ehrte ihn nun mit der Bürgermedaille in Gold.

25 Jahre Einsatz für Nußbach

Auch Rafael Kammerer erhielt diese Ehrung aus den Händen von Strobel. Er ist seit 25 Jahren Mitglied im Ortschaftsrat Nußbach und seit 2009 Gemeinderat der Stadt Triberg. Zudem ist Kammerer Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband. Der Städtetag ehrte ihn bereits für 20 Jahre Gremienmitgliedschaft.

Thomas Reiser (links) und Klaus Nagel (rechts) werden von Gallus Strobel im Auftrag des Städtebunds geehrt | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Der Städtetag Baden-Württemberg ehrte in Zusammenhang mit der konstituierenden Sitzung des Triberger Gemeinderats zudem Klaus Nagel und Thomas Reiser. Beide gehören dem Gemeinderat seit 20 Jahren an. Von 1999 an bis 2004 war Nagel, passionierter Historiker der Stadt und Vertreter der Stadt im Schwendibund, stellvertretender, ab 2004 Fraktionsvorsitzender der Freien Wählervereinigung. Der Buchautor ist zudem ehrenamtlich als Stadthistoriker tätig. Reiser ist neben der Tätigkeit im Stadtrat seit 15 Jahren auch Mitglied im Ortschaftsrat Nußbach, dazu seit 2004 Vertreter im Kindergartenkuratorium.

Dank an Klaus Wangler für die Doppelbelastung. | Bild: Hans-Jürgen Kommert

Eine eher persönliche Ehrung wurde Klaus Wangler zuteil: Nach dem Ausscheiden von Bürgermeister-Stellvertreter Rudolf Allgeier hatte er zwei Jahre lang dieses Amt zusammen mit der Arbeit als Fraktionssprecher der CDU ausgeübt. Er wurde von Strobel mit Urkunde und einem Präsent für diese Doppelbelastung geehrt.