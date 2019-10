von Christel Börsig-Kienzler

„Der Triberger Einzelhandel geht neue Wege“, informieren Tim Dickmann und Christina Schultzke, das Vorstandsteam des Forums Handel und Gewerbe Triberg. Der Verein veranstaltet üblicherweise zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr.

„Nachdem wir dieses Jahr wieder auf eine schöne Veranstaltung im Frühling zurückblicken können, würde nun unsere Herbstaktion anstehen“, sagen Vorsitzender Tim Dickmann und seine Stellvertreterin Christina Schultzke.

Grundlegend überdenken

„Nach reiflicher Überlegung haben wir uns nun aber dazu entschlossen, das Konzept noch einmal grundlegend zu überdenken. Aus diesem Grund wird dieses Jahr kein weiterer verkaufsoffener Sonntag im Oktober mit Kinderkarussell und/oder Autorennbahn sowie Bewirtung auf dem Marktplatz durch einen Verein stattfinden“, geben die Händler bekannt.

Neu und frisch

„Stattdessen darf man auf eine neue und frische Veranstaltung nächstes Jahr im Frühling gespannt sein“, ergänzen Tim Dickmann und Christina Schultzke. Bislang fand der verkaufsoffene Sonntag im Frühjahr stets in Verbindung mit der entsprechenden Aktion der Schonacher Einzelhändler im Nachbarort statt. Dies soll nach aktuellem Stand auch weiterhin so beibehalten werden.

Dickmann und Schultzke laden alle Händler, Vereine und Gastronomen ein, sich Gedanken über eine eventuelle Teilnahme am nächsten verkaufsoffenen Sonntag in Triberg zu machen. In den kommenden Wochen wollen die Vorsitzenden eine Einladung zu einem Gespräch über die Zukunft der verkaufsoffenen Sonntage und zu weiteren Aktionen des Forums Einzelhandel und Gewerbe Triberg veröffentlichen.

Kontakt zu Tim Dickmann und Christina Schultzke: http://einzelhandeltriberg@web.de